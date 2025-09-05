Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Al via la 13^ edizione del Medieval Fest

Oggi, venerdì 5 settembre alle ore 18:00, a Brindisi sulla terrazza della Palazzina del Belvedere prende il via la tredicesima edizione del Medieval Fest, nel segno degli 800 anni delle nozze imperiali di Federico II e Isabella di Brienne. La serata inizierà con il dialogo dello storico Giacomo Carito, “Brindisi nell’età di Federico II tra il fasto di nozze imperiali e il quotidiano vivere”, e continuerà con una degustazione a cura di Slow Food Brindisi. Un’occasione per mettere in luce il ruolo di Brindisi, porta d’Oriente e città del Puer Apuliae, come crocevia di conoscenza, memoria e identità del Mediterraneo.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
meridiani
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning