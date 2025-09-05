Al via la 13^ edizione del Medieval Fest

Oggi, venerdì 5 settembre alle ore 18:00, a Brindisi sulla terrazza della Palazzina del Belvedere prende il via la tredicesima edizione del Medieval Fest, nel segno degli 800 anni delle nozze imperiali di Federico II e Isabella di Brienne. La serata inizierà con il dialogo dello storico Giacomo Carito, “Brindisi nell’età di Federico II tra il fasto di nozze imperiali e il quotidiano vivere”, e continuerà con una degustazione a cura di Slow Food Brindisi. Un’occasione per mettere in luce il ruolo di Brindisi, porta d’Oriente e città del Puer Apuliae, come crocevia di conoscenza, memoria e identità del Mediterraneo.