Al via la 37esima edizione di “Brindisi in bicicletta”

Più di 700 partecipanti al via stamattina della 37edizione di Brindisi in bicicletta. Lo start da piazza Vittorio Emanuele, in direzione corso Garibaldi, e’ stato dato dall’assessore alle Attività produttive Luciano Loiacono e dal sindaco della Città dei ragazzi, Diego Caianiello. La carovana si e’ diretta verso il quartiere Casale per poi tornare in centro. Presente la famiglia Tepore, organizzatrice dell’iniziativa. Come ogni anno, accanto alle tradizionali due ruote ci sono esemplari particolari e curiosi di biciclette.