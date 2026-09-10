Al via la stagione degli abbonamenti per il Nuovo Teatro Verdi

Campagna abbonamenti e biglietti

La nuova stagione del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è pronta ad alzare il sipario. Dodici titoli, da novembre a maggio, per un percorso che attraversa la commedia, la musica, i classici, la danza e le storie del nostro tempo. L’abbonamento è unico e racchiude l’intero cartellone, ad eccezione di “Ti racconto una storia” con Edoardo Leo, proposto fuori abbonamento e per il quale i biglietti sono già disponibili. Fino a martedì 22 settembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti. Il costo è di 288 euro per il primo settore, 228 euro per il secondo, 180 euro per la galleria; per gli studenti fino a 25 anni i prezzi sono rispettivamente 216, 168 e 132 euro.



Il teatro a portata di biglietto

I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili da lunedì 28 settembre, sia al botteghino che online su Vivaticket. Il prezzo intero per il primo settore è di 32 euro, 25 per il secondo e 20 per la galleria; riduzioni a 27, 22 e 18 euro per under 25, over 65, dipendenti di enti convenzionati e gruppi organizzati. Per gli studenti fino a 25 anni i biglietti costano 20, 16 e 14 euro. Per “Rocky. The Musical” il costo è di 55 euro nel primo settore, 45 euro nel secondo e 35 euro in galleria. Sono già disponibili i biglietti per “Ti racconto una storia”, con Edoardo Leo, spettacolo fuori abbonamento, al costo di 55,65 euro nel primo settore, 45,20 euro nel secondo e 35 euro in galleria.

Aperture botteghino

Il botteghino del Nuovo Teatro Verdi sarà aperto a partire da martedì 8 settembre, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30 (info: T. 0831 562 554 – botteghino@nuovoteatroverdi.com).

La stagione artistica

La stagione si apre il 12 novembre con “Scandalo”, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino, commedia sul desiderio, sul pregiudizio e sui rapporti tra maschile e femminile, dove ciò che si può dire, fare o desiderare diventa materia comica e insieme affilata. Il 17 novembre arriva Massimiliano Gallo con “Lettera ad Eduardo”, viaggio tra alcune delle pagine più intense del teatro e della poesia di Eduardo De Filippo, tra musica, ironia e fragilità familiari.

L’1 dicembre Luca Zingaretti conduce il pubblico nell’universo di Italo Calvino con “Marco Polo e le città invisibili”, atlante visionario nel quale il racconto delle città diventa anche una riflessione sul presente. Il 13 dicembre torna Emilio Solfrizzi con “Falstaff – L’arte di farla franca”, liberamente tratto da Shakespeare e Molière, commedia di parola, seduzione e menzogna attorno a un affabulatore convinto di poter sempre sfuggire alle conseguenze delle proprie azioni. Fuori abbonamento, il 19 dicembre, Edoardo Leo porta al Verdi “Ti racconto una storia”, reading-spettacolo con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, nato da appunti, ricordi, aneddoti e pagine raccolte in oltre vent’anni di carriera.

Il nuovo anno vede in cartellone anche Giulia Vecchio, con titolo e data ancora in via di definizione, e prosegue il 23 gennaio con “Rocky – The Musical”, con Mario Ermito e Giulia Ottonello nei ruoli di Rocky e Adriana: il film premio Oscar diventa musical in una storia di combattimento, amore e riscatto. Il 16 febbraio arriva Carlo Buccirosso con “L’esorcismo di don Tonino”, commedia che usa la risata per affrontare paure, fragilità e bisogno di credere. Il quotidiano si deforma fino al paradosso, tra dialoghi serrati e situazioni irresistibili. Il 21 febbraio arriva “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, con Mario Autore, Anna Iodice e Domenico Pinelli, anche regista: una farsa amara in cui un uomo appena dimesso dal manicomio prende alla lettera parole e convenzioni sociali, moltiplicando gli equivoci.

Il 7 marzo la musica di Pino Daniele prende forma orchestrale nell’“Omaggio a Pino Daniele” della Jazz Studio Orchestra, diretta dal maestro Paolo Lepore, con le voci di Greg Rega, Stefania Tesoro e Savio Vurchio. Il 21 marzo la danza entra nel cartellone con l’Accademia Teatro alla Scala: 45 allievi in scena per “Divertissement da Paquita”, “Rossini Cards” e “Bolero X”, con coreografie di Petipa, Bigonzetti e Binyamini, su musiche di Minkus, Rossini e Ravel. L’11 aprile arriva Biagio Izzo con “L’arte della truffa”, commedia brillante nella quale un uomo d’affari integerrimo, costretto ad accogliere in casa il cognato truffatore, finisce per ricorrere proprio alle astuzie che ha sempre condannato. Chiude la stagione, il 5 maggio, Serena Autieri con “La sciantosa”, viaggio musicale nel repertorio e nelle atmosfere del café chantant attraverso la figura di Elvira Donnarumma, “‘a capinera napulitana”, tra brani celebri come “‘A tazz’ e cafè” e “Reginella” e pagine meno conosciute della canzone napoletana.



Stagione artistica 2026-2027

Nuovo Teatro Verdi | Brindisi

Giovedì 12 novembre ore 20.30

Anna Valle, Gianmarco Saurino

SCANDALO

scritto e diretto da Ivan Cotroneo

e con Orsetta De’ Rossi, Angelo Tanzi, Matilde Pacella

martedì 17 novembre ore 20.30

Massimiliano Gallo

LETTERA AD EDUARDO

voce Carmen Scognamiglio

ensemble Napolinord Big Band

direzione musicale e arrangiamenti M° Mimmo Napolitano

martedì 1 dicembre ore 20.30

Luca Zingaretti

MARCO POLO E LE CITTÀ INVISIBILI

da “Le città invisibili” di Italo Calvino

adattamento e drammaturgia Edoardo Erba

regia Giuseppe Dipasquale



domenica 13 dicembre ore 18.30

Emilio Solfrizzi

FALSTAFF. L’arte di farla franca

liberamente ispirato a Shakespeare e Molière

testo e regia Davide Sacco

sabato 19 dicembre ore 18.30 – fuori abbonamento

Edoardo Leo

TI RACCONTO UNA STORIA

Letture semiserie e tragicomiche

improvvisazioni musicali Jonis Bascir

gennaio 2026

Giulia Vecchio

TITOLO E DATA DA DEFINIRE

sabato 23 gennaio ore 18.30

Mario Ermito, Giulia Ottonello

ROCKY – THE MUSICAL

libretto Thomas Meehan e Sylvester Stallone

musica Stephen Flaherty

liriche Lynn Ahrens

regia e coreografia Luciano Cannito

martedì 16 febbraio ore 20.30

Carlo Buccirosso

L’ESORCISMO DI DON TONINO

scritto e diretto da Carlo Buccirosso

domenica 21 febbraio ore 18.30

Mario Autore, Anna Iodice, Domenico Pinelli

DITEGLI SEMPRE DI SÌ

di Eduardo De Filippo

regia Domenico Pinelli

domenica 7 marzo ore 18.30

Jazz Studio Orchestra

OMAGGIO A PINO DANIELE

voci Greg Rega, Stefania Tesoro, Savio Vurchio

direzione M° Paolo Lepore



domenica 21 marzo ore 18.30

Accademia Teatro alla Scala

DIVERTISSEMENT DA PAQUITA – ROSSINI CARDS – BOLERO X

coreografie Petipa, Bigonzetti, Binyamini

musiche Minkus, Rossini, Ravel

domenica 11 aprile ore 18.30

Biagio Izzo

L’ARTE DELLA TRUFFA

di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maiae Vincenzo Sinopoli

regia Augusto Fornari

mercoledì 5 maggio ore 20.30

Serena Autieri

LA SCIANTOSA

di Vincenzo Incenzo

regia Gianni Santucci