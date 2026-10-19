Al via la terza edizione del Torneo dei rioni di Brindisi su iniziativa della Rete Giovani Galattica

E’ iniziata il 15 ottobre 2026 la terza edizione del torneo dei rioni di

Brindisi, nell’ambito delle iniziative del nodo di Brindisi della Rete Giovani Puglia Galattica, organizzata dall’asd Bram Sport.

Galattica è una rete materiale di luoghi fisici, i Nodi, distribuiti in varie località della Puglia,

dove si puo’ incontrare altri giovani, partecipare a workshop e accedere a risorse locali. Galattica è anche pero’ una piattaforma immateriale che offre una vasta gamma di risorse, informazioni e supporto per esplorare nuove opportunità di crescita, innovazione e connessione. Insieme, la rete materiale e immateriale di Galattica creano un ecosistema unico che sostiene nel diventare protagonista della comunità.

La Bram Sport nell’ambito delle tante iniziative, ha organizzato la Galactic Cup, giunta alla

terza edizione, evento sportivo e ricreativo in cui atleti dei vari quartieri di Brindisi (ma spazio anche ai “forestieri” nella categoria “All Star”) si confrontano in sfide di pallavolo mista e basket.

La fase torneo si svolge in vari campi dei vari quartieri dal 15 ottobre al 30 novembre, i due

quartieri che alla fine avranno ottenuto più punti si sfideranno a dicembre nella sfida finale.

Obiettivo della manifestazione è anche di creare un archivio fotografico con tutti i luoghi del

passato dove i ragazzi giocavano da piccoli in strada, nelle piazza, nei condomini, archivio da condividere sempre nella giornata finale (data che sarà comunicata a breve).

Ringraziamo tutti i soci che contribuisconoo con la loro partecipazione ed entusiasmo alla

riuscita dell’evento dell’associazione, e invitiamochi interessato a seguire l’iniziativa sui canali social della Bram Sport e del nodo di Brindisi di Galattica, mandando anche materiale fotografico o documentale su dove si svolgevano le attività sportive nel passato.

Infoline 3738632364