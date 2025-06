Al via “Lendinusiana”, la nuova rassegna letteraria

Comune di Brindisi e Comune di Torchiarolo insieme per promuovere la cultura anche nei luoghi di mare, lungo il litorale sud del capoluogo. Questa e’ “Lendinusiana”, la rassegna letteraria che ha come location la Caffetteria Stefanelli di Lendinuso, con l’idea che il bar possa essere luogo privilegiato di dialogo e chiacchere tra amici, ma soprattutto luogo di cultura, di condivisione di passioni e idee, di elaborazione di riflessioni sulla letteratura. Nuove idee, elaborate dal regista Federico Rizzo, che ha dialogato ieri sera in maniera gradevole e coinvolgente con l’autrice del libro ” Un tempo per ogni cosa” Hobos Edizioni, di Pierangela Del Prete. Dalla condizione femminile alla letteratura meridionalista alla leggerezza e l’esattezza delle Lezioni Americane di Calvino, si sono esplorati vari elementi dei tre racconti, chiedendosi anche che cosa la letteratura può ancora dare ai giovani in termini di valori. Valore aggiunto della serata la lettura di alcuni passi da parte di due giovani studentesse del Liceo classico Marzolla di Brindisi: Elisa Palombo e Benedetta Membola. Perché i giovani si appassionato alla lettura e la promuovono.