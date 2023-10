AL VIA OGGI LA SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SOCIO-POLITICA

#CAMPOL – Scuola di formazione alla partecipazione socio-politica

Apertura e chiusura dei lavori

Ostuni, 27 e 29 ottobre 2023

Al via oggi 27 ottobre, presso il Centro di Spiritualità “Madonna della Nova” di Ostuni, #CAMPOL – Scuola di formazione alla partecipazione socio-politica. L’avvio dei lavori si avrà con i saluti istituzionali e la relazione della prof.ssa Elena Granata alle ore 16.30. L’iniziativa vedrà alcuni giovani dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni vivere tre giorni di formazione sulle tematiche di “democrazia” e “partecipazione” e presentare l’esito del proprio lavoro alle Istituzioni domenica 29 ottobre a partire dalle 9.30. La comunità tutta è invitata a condividere questi momenti.

Un’occasione rivolta ai giovani del territorio (in sede e fuori), per saldarne i legami, “elaborare pensiero e avviare percorsi di partecipazione, per trasformare il presente e liberare più bellezza nel futuro”. Ma anche alla comunità tutta, affinché possa apprezzare il lavoro dei propri giovani.

Il via venerdì 27 ottobre alle ore 16.30 con i saluti istituzionali e la relazione iniziale della prof.ssa Elena Granata, docente del Polimi e Vice-presidente del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali. L’intervento sarà reso fruibile anche online attraverso i canali social del Progetto Policoro Brindisi-Ostuni.

L’atto conclusivo avrà luogo, invece, domenica 29 ottobre dalle ore 9.30. Dopo la Santa Messa presso la Cappella del Centro di Spiritualità – durante la quale sarà ricordata Julie Tronet, studentessa Erasmus dell’UniSalento – i ragazzi presenteranno le proprie idee alle istituzioni locali, invitate per l’occasione.

La comunità è invitata a condividere con i giovani entrambi i momenti presso il Centro di Spiritualità “Madonna della Nova”.

L’iniziativa vede il sostegno di diverse realtà territoriali: l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, Brigante srl, Chemgas, Telcom, Scaffsystem, Marmar Immobiliare e nasce dalla sinergia tra l’Ufficio per le Questioni Sociali e il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, dott. Antonio De Donno e il Magnifico Rettore dell’Università del Salento, prof. Fabio Pollice.

LINK UTILI