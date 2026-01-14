Al via “Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia”: il nuovo format social in diretta su Instagram





Prende il via questa settimana “Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia”, il nuovo progetto di dirette streaming ideato dal Maestro Carmine Iaia, organizzatore di eventi e presidente dell’ASCR “Uniti per lo Sport” nonché Maestro della Boxe Iaia Brindisi.



Il format, trasmesso in diretta sulla pagina Instagram @maestro_carmine_iaia, nasce come evoluzione e adattamento dell’iniziativa “Parliamone con Carmine”, che nel 2020 – in piena emergenza Covid-19 – aveva riscosso grande successo grazie a dialoghi diretti e autentici con il Maestro Iaia. A grande richiesta, quell’esperienza viene oggi riproposta in una nuova veste: più ospiti, confronto aperto e un forte riferimento al mondo dello sport.



A condurre e moderare le dirette sarà il giornalista brindisino Nico Lorusso, che insieme al Maestro Carmine Iaia costituirà il cast fisso della trasmissione. Attorno a loro ruoteranno, di puntata in puntata, ospiti istituzionali, professionisti ed esponenti del mondo sportivo, chiamati a confrontarsi su temi di attualità, sport, territorio e crescita sociale.



Il primo appuntamento è fissato per venerdì 16 gennaio 2026, con inizio alle ore 21:00. Ospiti della puntata inaugurale, che si concluderà alle ore 22:00, saranno il Consigliere Comunale e Segretario Cittadino PD Francesco Cannalire e la Consigliera Comunale di Fratelli d’Italia Lucia Vantaggiato.



“Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia” si propone come uno spazio di dialogo dinamico e partecipato, in cui il pubblico potrà seguire le dirette e intervenire attivamente anche attraverso la chat e i messaggi istantanei messi a disposizione dal social network. L’appuntamento è fissato ogni venerdì alle ore 21:00 su Instagram, per condividere idee, esperienze e prospettive legate allo sport e alla sua funzione sociale. Naturalmente l’opportunità di partecipazione alla diretta delle prossime puntate resta aperta a chiunque operi nel mondo dello sport e abbia desiderio di fornire un proprio contributo.