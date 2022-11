AL “VITO CURLO” È PAREGGIO TRA FASANO E BRINDISI

Brindisi e Fasano ‘non si fanno male’ e si dividono un punto a testa. Termina 1-1 il derby d’alta classifica disputato allo stadio ‘Vito Curlo’, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone H: arriva la reazione di orgoglio e di carattere della squadra allenata da Ciro Danucci che gioca una buona partita ma esce dal rettangolo di gioco con molto rammarico per le diverse occasioni non sfruttate. Dopo il gol del vantaggio realizzato in avvio da Di Federico, il Brindisi conquista terreno e colleziona palle gol anche dopo il pareggio di Stauciuc (con deviazione di Aprile), ma fallisce la zampata finale per strappare il bottino grosso in più di una circostanza. Per i biancazzurri si tratta del terzo match consecutivo senza vittorie ma, diversamente dai k.o. contro Matera e Barletta, la squadra è sembrata quella vista nelle prime giornate: fondamentale, adesso, diventa ritrovare il giusto feeling con la porta, unica pecca di questo match.

Mister Danucci deve fare a meno degli infortunati Zampa, Santoro e Di Piazza (per quest’ultimo sono insistenti le voci riguardanti il suo possibile addio già a dicembre) ma ritrova Valenti e lancia Stauciuc dal primo minuto: in porta c’è Vismara, in difesa intoccabili Sirri e Baldan al centro con Esposito e Valenti sulle fasce, Malaccari e Cancelli agiscono da interni di centrocampo a supporto di D’Anna, Mancarella e Dammacco sulla trequarti dietro al centravanti Stauciuc.

La prima frazione è molto bella da ambo i lati e fa registrare una forte partenza del Fasano a discapito di un Brindisi troppo molle. La formazione di casa, infatti, trova la rete del vantaggio già al minuto sei: cross di Bianchini per il colpo di testa di Di Federico che, sotto misura, trafigge Vismara e punisce una clamorosa disattenzione della retroguardia brindisina (rimasta colpevolmente immobile nell’occasione). Fasano 1, Brindisi 0. La reazione degli ospiti però non si fa attendere e, grazie a un netto cambio di passo, arriva la rete del pareggio: minuto ventitré, Mancarella appoggia per Stauciuc che ha il tempo di girarsi, conclude in porta e sfrutta una sfortunata deviazione di Aprile per gonfiare la rete alle spalle di un incolpevole Ceka. Qualche minuto più tardi il direttore di gara annulla il gol dell’1-2 di Sirri per presunta spinta del difensore all’interno dell’area di rigore. Nel secondo tempo il Brindisi continua a spingere e sfiora clamorosamente il gol del vantaggio al sessantesimo con D’Anna che, di testa e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce la traversa anche grazie al tocco del portiere di casa che salva il punteggio sull’1-1. Il match continua a essere molto intenso dal punto di vista agonistico ma poco da quello tattico e le occasioni, naturalmente, ne risentono. Per vedere un’altra palla gol bisogna aspettare il minuto ottantatré ed è ancora di merca brindisina: Baldan riceve la sfera da un cross del subentrato Palumbo ma di testa, tutto solo, la manda alta. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: Brindisi e Fasano si dividono un punto a testa, ma il rammarico è prettamente per la squadra ospite, che torna a casa consapevole di aver creato tanto senza però uscire dallo stadio ‘Vito Curlo’ con l’intera posta in palio. In chiusura, accenno positivo nei confronti del manto erboso del comunale di Fasano: nonostante l’incessante pioggia caduta per gran parte dell’incontro (e anche nella notte), il sintetico di ultima generazione installato lo scorso anno ha perfettamente retto rendendo la gara intensa ma piacevole. Plauso anche ai tifosi brindisini che, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, non hanno mai smesso di incitare la squadra che, però, non è riuscita ad andare oltre il pari.

Il prossimo appuntamento per il Brindisi è domenica 27 novembre allo stadio ‘Franco Fanuzzi’ contro la Puteolana fanalino di coda. L’imperativo inderogabile è quello di tornare a vincere.

Antonio Solazzo

(foto Gianni Di Campi)