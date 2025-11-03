Facebook Instagram
zizza elezioni
ISCRIVITI
formavobis2

Albano – Al buio da anni i residenti in piazza Caduti di Capaci (Paradiso)

         Come ben sa l’Amministrazione comunale,  il giardino situato  in  PIAZZA CADUTI DI  CAPACI, nel quartiere Paradiso, da diversi anni  continua a rimanere completamente al buio, nonostante le numerose  richieste di intervento da parte dei  cittadini, che vivono nelle zone circostanti.

         Nel passato , diversi anni fa, sono stati installati una decina di lampioni che non sono mai stati attivati, non hanno mai funzionato. In pratica, come è tradizione delle nostre amministrazioni, ancora una volta,  si sono spese risorse pubbliche  derivanti dalle  imposte che pagano i cittadini,  per niente.

         I cittadini facevano appello  al  Sindaco e all’Amministrazione comunale, alla loro sensibilità, ma anche alle prerogative e responsabilità che  derivano loro dalla legge in tema di sicurezza, incolumità pubblica e decoro urbano,  per chiedere un intervento immediato allo scopo di  eliminare quella situazione di degrado,  che incide  negativamente sulla vivibilità urbana  e che può favorire l’insorgenza  di episodi di microcriminalità,

         Ad oggi nulla è stato fatto, nessuna attività è stata posta in essere,  per restituire quel luogo di incontro alla serena tranquillità della normale  vita di relazione cittadina,  come dovrebbero fare un Sindaco, l’assessore competente all’altezza del proprio ruolo,  attenti  ai problemi e ai bisogni dei cittadini.

         Si  chiedeva solo di dare  senso  alla  delega rappresentativa, corrispondendo alla fiducia accordata  dai cittadini nella tornata elettorale, la tutela della loro dignità e il sacrosanto diritto di vivere in ambienti decorosi, privi di rischi.

         Peraltro,  non si può certamente affermare che questo livello di disantenzione e di disinteresse sia peculiare del quartiere Paradiso, perchè anche in altri quartieri di verificano  altrettante  sofferenze.

         Purtroppo in  questa città,  per questa amministrazione, mettere riparo alle   situazioni di disagio risulta in molti  casi estremamente  faticoso, forse anche noioso .

         Molti   delusi  dalla totale indifferenza  e  insensibilità dell’Amministrazione, stanno giustamente cercando di organizzare  una raccolta di firme per testimoniare  al sig Prefetto,  ma anche al prossimo Presidente della regione Puglia,  il  livello di disagio che da anni devono giornalmente sopportare per una situazione che appare inverosimile, indegna di un paese civile.

         Nondomeno, unitamente alla ennesima  richiesta di intervento, si intende  consegnare  al Sindaco e all’Assessore competente, naturalmente gratis,  una cartina stradale aggiornata  della città, nel dubbio che possano addirittura ignorarne l’esistenza,  considerata l’antica  latitanza da quel  luogo e dai suoi problemi.

         Nella speranza che  non abbia totalmente smarrito il senso della propria funzione pubblica.

         Ma  sarebbe anche corretto  far  conoscere ai cittadini  i motivi che hanno impedito e impediscono  da anni di intervenire, in questa ed in altre situazioni simili esistenti in città.    

Vincenzo Albano

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
luperti
matarrelli
fusco
tenute-brindisitime-2
antonella vincenti
no_fumo_torchiarolo
livia antonucci
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning