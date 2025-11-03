Albano – Al buio da anni i residenti in piazza Caduti di Capaci (Paradiso)

Come ben sa l’Amministrazione comunale, il giardino situato in PIAZZA CADUTI DI CAPACI, nel quartiere Paradiso, da diversi anni continua a rimanere completamente al buio, nonostante le numerose richieste di intervento da parte dei cittadini, che vivono nelle zone circostanti.

Nel passato , diversi anni fa, sono stati installati una decina di lampioni che non sono mai stati attivati, non hanno mai funzionato. In pratica, come è tradizione delle nostre amministrazioni, ancora una volta, si sono spese risorse pubbliche derivanti dalle imposte che pagano i cittadini, per niente.

I cittadini facevano appello al Sindaco e all’Amministrazione comunale, alla loro sensibilità, ma anche alle prerogative e responsabilità che derivano loro dalla legge in tema di sicurezza, incolumità pubblica e decoro urbano, per chiedere un intervento immediato allo scopo di eliminare quella situazione di degrado, che incide negativamente sulla vivibilità urbana e che può favorire l’insorgenza di episodi di microcriminalità,

Ad oggi nulla è stato fatto, nessuna attività è stata posta in essere, per restituire quel luogo di incontro alla serena tranquillità della normale vita di relazione cittadina, come dovrebbero fare un Sindaco, l’assessore competente all’altezza del proprio ruolo, attenti ai problemi e ai bisogni dei cittadini.

Si chiedeva solo di dare senso alla delega rappresentativa, corrispondendo alla fiducia accordata dai cittadini nella tornata elettorale, la tutela della loro dignità e il sacrosanto diritto di vivere in ambienti decorosi, privi di rischi.

Peraltro, non si può certamente affermare che questo livello di disantenzione e di disinteresse sia peculiare del quartiere Paradiso, perchè anche in altri quartieri di verificano altrettante sofferenze.

Purtroppo in questa città, per questa amministrazione, mettere riparo alle situazioni di disagio risulta in molti casi estremamente faticoso, forse anche noioso .

Molti delusi dalla totale indifferenza e insensibilità dell’Amministrazione, stanno giustamente cercando di organizzare una raccolta di firme per testimoniare al sig Prefetto, ma anche al prossimo Presidente della regione Puglia, il livello di disagio che da anni devono giornalmente sopportare per una situazione che appare inverosimile, indegna di un paese civile.

Nondomeno, unitamente alla ennesima richiesta di intervento, si intende consegnare al Sindaco e all’Assessore competente, naturalmente gratis, una cartina stradale aggiornata della città, nel dubbio che possano addirittura ignorarne l’esistenza, considerata l’antica latitanza da quel luogo e dai suoi problemi.

Nella speranza che non abbia totalmente smarrito il senso della propria funzione pubblica.

Ma sarebbe anche corretto far conoscere ai cittadini i motivi che hanno impedito e impediscono da anni di intervenire, in questa ed in altre situazioni simili esistenti in città.

Vincenzo Albano