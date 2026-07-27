Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Albano – Gli interminabili lavori nel Mercato ex Inapli

            In  molti  si chiedono se l’Amministrazione Comunale sia in grado   di reggere la responsabilità del proprio ruolo.

            Una domanda legittima se si fa riferimento  allo stato di abbandono e di degrado in cui si trova da anni,  la parte esterna coperta del mercato rionale di via Risorgimento, al quartiere Commenda.

            Una struttura  rimasta impantanata nel labirinto delle  tante amnesie che hanno connotato  da sempre  l’attività della nostra  Amministrazione, che in verità non si è  dovuta impegnare molto  a rimanere estranea a quanto accade intorno a se, protetta dalla sua attitudine all’immobilismo mummificato, che la tiene  al riparo dai tanti problemi della città.

            Refrattaria alle tante richieste di intervento da parte dei coltivatori e dei cittadini, che evidentemente,   lontano dalle elezioni, vengono  avvertite con fastidio.

Quello che stupisce è il contrasto fra le tante  appassionate dichiarazioni di attenzione  dell’amministrazione,  che promettevano di restituire  in tempi brevi  quelli spazi commerciali  e la totale mancanza di impegno, che è stato concretamente riservato. 

Le solite parole vuote, senza conseguenze pratiche, consegnate in tutta fretta alla labilità della memoria. 

La città, i cittadini, i coltivatori  hanno  diritto di  conoscere  i motivi per cui tutto è ancora fermo, nonostante il lungo tempo trascorso, quando effettivemente cominceranno e quando avranno realmente termine i lavori di restauro. Ma anche  cosa o, eventualmente , chi lo impedisce?

            Non accettano più di convivere  e subire in silenzio  tanta  inefficienza. Sono delusi e amareggiati da chi la tollera   facendo finta di niente, voltandosi dall’altra parte.

            Credo che non ci sia  più spazio per le promesse e per i giochi di prestigio, cogliendo e non sprecando, ancora una volta,  la richiesta di attenzione che viene dai coltivatori e dai cittadini, disponendo   un intervento  immediato, che ponga fine agli  interminabili lavori  di quella parte del mercato, di  cui non si ha certezza alcuna sulla  loro conclusione,  recuperando finalmente  la dignità del proprio ruolo e dell’impegno politico, all’altezza  dei bisogni e delle aspettative dei cittadini.

            Sarebbe una straordinaria novità, ma forse anche la dimostrazione che l’amministrazione  non ha smarrito del tutto il senso  della propria funzione.

In questa città diventa  sempre più difficile e faticoso  vivere nell’indifferenza di chi deve provvedere a risolvere i problemi e non lo fa.

Vincenzo Albano

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
saldi
carta
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning