Albano – Gli interminabili lavori nel Mercato ex Inapli

In molti si chiedono se l’Amministrazione Comunale sia in grado di reggere la responsabilità del proprio ruolo.

Una domanda legittima se si fa riferimento allo stato di abbandono e di degrado in cui si trova da anni, la parte esterna coperta del mercato rionale di via Risorgimento, al quartiere Commenda.

Una struttura rimasta impantanata nel labirinto delle tante amnesie che hanno connotato da sempre l’attività della nostra Amministrazione, che in verità non si è dovuta impegnare molto a rimanere estranea a quanto accade intorno a se, protetta dalla sua attitudine all’immobilismo mummificato, che la tiene al riparo dai tanti problemi della città.

Refrattaria alle tante richieste di intervento da parte dei coltivatori e dei cittadini, che evidentemente, lontano dalle elezioni, vengono avvertite con fastidio.

Quello che stupisce è il contrasto fra le tante appassionate dichiarazioni di attenzione dell’amministrazione, che promettevano di restituire in tempi brevi quelli spazi commerciali e la totale mancanza di impegno, che è stato concretamente riservato.

Le solite parole vuote, senza conseguenze pratiche, consegnate in tutta fretta alla labilità della memoria.

La città, i cittadini, i coltivatori hanno diritto di conoscere i motivi per cui tutto è ancora fermo, nonostante il lungo tempo trascorso, quando effettivemente cominceranno e quando avranno realmente termine i lavori di restauro. Ma anche cosa o, eventualmente , chi lo impedisce?

Non accettano più di convivere e subire in silenzio tanta inefficienza. Sono delusi e amareggiati da chi la tollera facendo finta di niente, voltandosi dall’altra parte.

Credo che non ci sia più spazio per le promesse e per i giochi di prestigio, cogliendo e non sprecando, ancora una volta, la richiesta di attenzione che viene dai coltivatori e dai cittadini, disponendo un intervento immediato, che ponga fine agli interminabili lavori di quella parte del mercato, di cui non si ha certezza alcuna sulla loro conclusione, recuperando finalmente la dignità del proprio ruolo e dell’impegno politico, all’altezza dei bisogni e delle aspettative dei cittadini.

Sarebbe una straordinaria novità, ma forse anche la dimostrazione che l’amministrazione non ha smarrito del tutto il senso della propria funzione.

In questa città diventa sempre più difficile e faticoso vivere nell’indifferenza di chi deve provvedere a risolvere i problemi e non lo fa.

Vincenzo Albano