Albano – I residui dello sfalcio di erba vanno eliminati in fretta  dalle strade e dai marciapiedi

Finalmente nei giorni scorsi, dopo molti mesi di completo disinteresse, per le tante erbacce che erano cresciute indisturbate nelle strade e nei marciapiedi del quartiere Commenda, finalmente si sono determinati a fare qualcosa, cominciando ad eliminarle da via Marche, Via Toscana,via Piemonte ed alcune altre nelle vicinanze.

Forse per non farci illudere troppo e a non farci mancare niente in termini di degrado, dopo lo sfalcio hanno lasciato sul posto parte delle sterpaglie eliminate, che dovevano essere immediatamente raccolte e smaltite interamente , come era avvenuto in occasione dello sfalcio effettuato nei giorni precedenti su un marciapiede di via Sicilia.

Un problema che crediamo sia necessario risolvere immediatamente, non solo perchè la situazione sta causando problemi, in quanto il vento ha già provveduto a spargerla parzialmente sulla strada e sui marciapiedi, ma anche perchè può diventare un pericolo per i cittadini nel caso venisse bagnata, in quanto renderebbe scivolosa la pavimentazione.

Nondimeno siamo fiduciosi, che si possa intervenire in tempi brevi per la raccolta dei residui dello sfalcio e l’eliminazione delle tante erbacce cresciute nelle altre strade, piazze, marciapiedi, piazzali e gallerie e altri luoghi pubblici e/o ad uso pubblico, della nostra città.

Speriamo.

Vincenzo Albano