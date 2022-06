ALBANO: MOBILITA’ URBANA E INQUINAMENTO

La condizione di sofferenza del traffico in alcuni punti della città è evidente a tutti, rispetto alla quale non sempre sono stati adottati i provvedimenti opportuni, nonostante siano state studiate e indicate le soluzioni, che potevano quantomeno alleviarla.

Nel passato, in più circostanze, ho portato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, una delle proposte che credo abbia acquisito maggiore rilevanza nel tempo per il considerevole aumento del volume di traffico nella zona interessata, determinato anche dalla presenza del mercato rionale ortofrutticolo nei capannoni ex Inapli di via Risorgimento e dai tanti insediamenti commerciali sorti nella zona circostante.

Mi riferisco alla necessità di intervenire per agevolare la fluidificazione del traffico in corrispondenza dell’incrocio fra viale Aldo Moro, Via Irpinia, Via P. Togliatti e via S. Angelo.

Come si può facilmente accertare dai dati di traffico, ma anche come l’amministrazione può verificare direttamente, la presenza dell’attuale impianto semaforico e il costante ed elevato volume di traffico che impegna l’incrocio, provoca fastidiosi rallentamenti che producono la formazione di lunghe code di automezzi, con conseguente maggior inquinamento atmosferico ed acustico.

Una situazione che abbassa il livello di vivibilità della zona e provoca il giusto risentimento di chi vi abita e lavora, ma anche quello dei conducenti degli autoveicoli, a causa dei tempi lunghi necessari per superare l’incrocio.

Nel passato l’assessore al traffico in carica, nel corso di una assemblea pubblica in cui venne affrontato il problema e le soluzioni appropriate per risolverlo , ebbe a sostenere che le misurazioni eseguite in corrispondenza dell’incrocio, avevano evidenziato l’esistenza dello spazio fisico sufficiente per la realizzazione della rotatoria.

All’epoca si ravvisò la necessità di intervenire con urgenza nella realizzazione dell’opera, in quanto costituiva l’unico modo per agevolare lo scorrimento del traffico e migliorare la vivibilità, attenuando le componenti di inquinamento.

Era necessaria, si disse, solo la volontà politica per inserirla nel piano triennale delle opere pubbliche, dove fino ad oggi, nonostante siano trascorsi quasi otto anni, non ci risulta abbia mai trovato posto, per ragioni che non sono mai state rese note.

Credo che sia necessario rimettere al centro della riflessione politica la programmazione e la realizzazione di quest’opera, attivando le competenze comunali per la verifica della sua fattibilità e progettazione, per risolvere in maniera definitiva un problema particolarmente sentito dai cittadini e da chi quotidianamente percorre quelle strade.

La circostanza mi sembra utile per richiamare l’ attenzione sulla realizzazione di quelle opere inserite nel passato nel piano triennale delle opere pubbliche e mai realizzate, nonostante sia stata abbondantemente superata la tempistica prevista .

Mi riferisco alla rotatoria tra via Cappuccini e la strada dei Pittachi ( nei pressi dell’ospedale Perrino ) la cui realizzazione, inizialmente programmata per la fine del 2012, è stata inspiegabilmente, e direi inopportunamente, spostata negli anni successivi e mai realizzata. Credo che debba essere recuperata con urgenza, considerati i pesanti effetti sul consistente volume di traffico esistente nella zona, che risulta appesantito dalla soluzione semaforica adottata.

Ma anche alla rotatoria tra via del Lavoro e la complanare dei Pittachi, ancora ai nastri di partenza, nonostante che la programmazione risalente a oltre 10 anni fa ne prevedesse la realizzazione in tempi brevi. Una programmazione che pur essendo stata confermata per diversi anni e rimasta sempre incollata al nastro di partenza.

Spero in un effettivo interessamento da parte dell’Amministrazione Comunale che possa portare a compimento la realizzazione di quelle opere. C’è tanto da fare per rendere la mobilità sostenibile, che non puo’ rimanere rinchiusa nel pensiero, ma nelle cose da fare, in tempi umani.

Vincenzo Albano