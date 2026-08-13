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Albano – Un problema di sicurezza? Vai con calma…

            Sul marciapiede situato all’incrocio fra Viale Commenda e via Tirolo,  nel centro del quartiere Commenda,  giace per terra da tempo una segnaletica verticale con l’indicazione di divieto di sosta.

            Nonostante il lungo tempo trascorso dal crollo, nessuno ha provveduto a ricollocarla sul posto  o quanto meno toglierla dal marciapiede  per tutelare la sicurezza delle tante persone che vi transitano, che sarebbe  messa più a rischio nel caso venisse spostata tanto  da intralciare maggiormente il percorso pedonale.

            Molti sono stati i cittadini  che hanno reclamato il loro diritto alla sicurezza,  revocata in dubbio  dalla situazione in cui si trovava la segnaletica.

            E’ evidente che quei cittadini  non hanno cognizione alcuna sulla misura della tempistica  degli interventi della nostra amministrazione , che viaggia stessa velocità del  bradipo  o forse più lentamente.

            Si sta forse aspettando  che qualcuno possa subire un danno fisico? Ma principalmente a chi si devono rivolgere i cittadini  per risolvere con tempestività questi problemi? C’è qualcuno all’interno dell’Amministrazione che abbia la responsabilità di effettuare  i controlli per  tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica? Oppure  per poter risolvere tempestivamente queste situazioni  si deve segnalarle ad altra autorità ?

            Purtroppo la situazione da conto della inefficienza della nostra  amministrazione,   sulla sua capacità  di essere all’altezza dei bisogni della popolazione, delle sue criticità,  a causa di quello che viene percepito come un evidente deficit di organizzazione, di  sistema di controllo del territorio.

Credo che sia  tempo di cambiare registro,  scrollandosi definitivamente di dosso l’inerzia e l’attitudine all’immobilismo,  che ne ha connotato l’attività in questi  anni, che l’hanno tenuta spesso  distante dai problemi dei cittadini e della città, ricollocando, in tempi brevi, la segnaletica al suo posto, liberando finalmente il marciapiede da quell’insidia  .     

            Sarebbe un vero e proprio miracolo se, nei prossimi  giorni,   l’amministrazione, recuperando l’impegno del proprio ruolo, riuscisse a intervenire con la stessa tempestività  che connota l’attività di tante amministrazioni comunali della nostra provincia.

Vincenzo Albano

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