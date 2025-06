Albano – La nuova frontiera del degrado: i marciapiedi

Le foto documentano lo stato di diversi tratti abbastanza lunghi di marciapiedi situati in via Sardegna, in via Lucania, via Piemonte e in strada traversale, senza alcuna indicazione, fra via Marche e via Lombardia. Tutti nei pressi di piazza del Salento, nella zona centrale del rione commenda

Molti cittadini sono convinti che l’amministrazione stia saggiando la possibilità di creare orti urbani, per affidarli ai cittadini per la coltivazione di ortaggi, fiori, frutta. Altri pensano che si stia sperimentando un nuovo ibrido di marciapiede – aiola, per rendere più gradevole la scena urbana. Anche se poi si accorgono ci sono anche rifiuti sparsi per terra.

Più banalmente però si tratta della solita prolungata negligenza da parte della società affidataria del sevizio, a cui spetta il compito di eliminare l’erba spontanea cresciuta nelle strade, piazze, marciapiedi, piazzali, gallerie ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico, ma anche di quella a cui spetta il compito di prelevare i rifiuti.

Un impegno regolarmente pagato dal comune, anzi dai cittadini,

Naturalmente l’amministrazione, dovrebbe intimare alle società di ovviare all’inconveniente.

Nondimeno, considerata la situazione, si presume, e non ci meraviglia, un disinteresse di lunga data da entrambi le parti.

Questo stato avvalora la tesi di chi sostiene, che in questa città, specialmente in questo settore, c’è sempre una differenza notevole fra quanto previsto e pagato e quanto realmente viene eseguito.

Comunque è urgente effettuare un intervento di … bonifica, che, credo, rientri nelle faccende ordinarie di una amministrazione che sappia amministrare, eliminando, ma anche prevenendo con il controllo e la programmazione, quelle situazioni che determinano lo scadimento della qualità e della vivibilità urbana e ledono il diritto del cittadino di vivere in luoghi urbani, che offrano un dignitoso decoro igienico ed estetico. Altrimenti perchè pagare. Vincenzo Albano