ALBERGATORI DI CAROVIGNO E DI MONOPOLI PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA PUGLIA

I padiglioni del TTG, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale di Rimini, riaprono come di consueto in questo fine 2023 con nuove frontiere, progetti di innovazione e con le voci dei protagonisti che annunciano e dibattano sui temi emergenti del momento.

Il Consorzio OSPITO, in gemellaggio con il Consorzio Albergatori di Carovigno, presenta un progetto, realizzato con il supporto della CCIAA di Bari e in collaborazione con l’assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia, per promuovere la Puglia centrale come destinazione turistica di eccellenza.

L’iniziativa mira a valorizzare le bellezze del territorio e a favorire la cooperazione tra le imprese dell’accoglienza. L’idea alla base del progetto è quella di coinvolgere i territori situati tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, con Monopoli e Carovigno che svolgeranno un ruolo di primo piano come capofila.

L’obiettivo è promuovere la Puglia centrale come meta turistica, mettendo in rete le imprese dell’accoglienza e creando una piattaforma gestionale innovativa che permetterà di centralizzare i servizi offerti dalle imprese socie dei due consorzi, consentendo di erogarli in una logica di sistema. In particolare, si mira a riunire posti letto e servizi di accoglienza e assistenza turistica all’interno di un sistema digitale che consenta alle imprese del territorio, soprattutto alle piccole e micro imprese extralberghiere, di proporsi sul mercato aprendo a segmenti l’incentive.

“Pur con le difficoltà intrinseche dei consorzi – afferma Enzo Di Roma, Presidente di entrambi i consorzi alberghieri di Monopoli e Carovigno – siamo entusiastici nel presentare a Rimini questo progetto che, pur non essendo una novità nel settore turistico, è un’innovazione per i nostri territori che stanno crescendo come offerta, presenze e fatturato. E’ un ulteriore passo che con i nostri soci abbiamo effettuato nell’ottica di privilegiare le qualità aziendali delle imprese consorziate e creare una rete distributiva di prodotti e servizi affinché nella destinazione Puglia ci sia spazio per i nostri territori”.

Attraverso un innovativo sistema di interazione, pensato per il mercato B2C (Business-to-Consumer), la piattaforma permetterà di posizionare commercialmente, sia in Italia che all’estero, il network di imprese che aderiscono al consorzio. Saranno proposti i servizi delle imprese rivolti agli operatori internazionali interessati a promuovere il prodotto “Puglia Centrale” nei loro abituali contesti promozionali.

La piattaforma, sviluppata e promossa attraverso il web, consentirà di ampliare il periodo di operatività delle strutture turistiche, grazie a un sistema di accoglienza diffusa gestita da un algoritmo proprietario per la gestione dei servizi e dei benefici che faranno parte del progetto.

“I dati che sono stati anticipati da Puglia Promozione – dichiara Francesco Piscinelli, consigliere e responsabile della comunicazione del Consorzio Albergatori di Carovigno – con un incremento di presenze in Puglia intorno al 5,5%, confermano quanto avevamo ipotizzato lo scorso luglio. Non è un dato eccezionale, ma lo diventa se pensiamo che il nostro settore ha dovuto fronteggiare negli ultimi tre anni, dapprima la pandemia, poi la guerra in Ucraina e per finire un aumento dei costi dell’energia e delle materie prime che hanno inciso, obbligatoriamente, anche nelle scelte dei turisti”.