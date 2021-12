ALBERGHIERO BRINDISI IN FESTA.

OPEN DAY 19 DICEMBRE 2021. GENITORI E ALUNNI INCONTRANO LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO: ADA, FEDERALBERGHI, FIB, FIC

Un Open Day speciale quello dell’Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, domenica 19 dicembre, che nel clima festoso del Natale vuole essere augurale, per genitori e alunni delle scuole secondarie di primo grado, di una scelta autenticamente vocazionale.

La sala convegni dell’Istituto – Centro culturale dell’Ospitalità- si apre alle famiglie nella formula di un seminario di orientamento partecipato con il Dirigente Scolastico Prof. Cosimo Marcello Castellano e prestigiosi rappresentanti delle associazioni di categoria professionale del settore enogastronomico e turistico.

Ad illustrare opportunità di formazione, mobilità e posizionamento occupazionale: Bartolo D’Amico, vicario nazionale dell’Associazione Direttori di Albergo, Giancarlo Lanzillotti rappresentante Federalberghi della Provincia di Brindisi , Ciccio Lomascolo per la World Flair Association- Spirits & Bartending Association, affiliata FIB ( Federazione Italiana Barman ), Il prof Salvatore Ugenti per la Federazione Italiana Cuochi ( FIC), il prof Aurelio Pispero Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi.

Il programma della giornata, con inizio alle ore 9.30, prevede

sessioni dimostrative di cucina/ pasticceria/ sala bar/ accoglienza turistica.

L’augurio alla scelta sarà al ritmo di cocktail acrobatico a cura di Pietro Fumarola della SPIRITS & BARTENDING SCHOOL e degustazione di dolci delizie IPEOA BR, la

“scuola che abbraccia il territorio”.