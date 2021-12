ALBERGHIERO – L’OPEN DAY DEL 19 DICEMBRE SARA’ UN EVENTO DI FESTA

L’OPEN DAY del 19 dicembre 2021, in clima natalizio, si profila come Festa dell’Alberghiero “Sandro Pertini”

di Brindisi, evento augurale alla scelta dei giovanissimi del territorio. L’incontro partecipato degli alunni delle

scuole secondarie di primo grado e rispettive famiglie con il Dirigente Scolastico, prof. Cosimo Marcello

Castellano, sarà animato dal contributo creativo e talentuoso della Federazione Italiana Barman con

dimostrazione di bartending professionale. Saranno presenti: l’ADA, Associazione Direttori d’Albergo, la

federalberghi e per la FIC, la rappresentanza societaria della scuola. L’occasione festosa, alla presenza di

studenti delle classi quinte, è finalizzata all’orientamento e condivisione di esperienze e buone prassi della

scuola. Studenti e famiglie, accolti dal team dell’Ospitalità IPEOA BR, sono invitati a partecipare al saggio del

talento dei laboratori di Bar, Pasticceria, Enogastronomia.

L’incontro si terrà domenica 19 dicembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per l’accesso alla sede scolastica, eccezione fatta per gli studenti, è necessario il Green Pass.

azioni e fatti di contrasto alla povertà educativa come sfida al COVID nell’anno scolastico 2022-23 sono:

esonero da ogni forma di contribuzione economica;

fornitura di divisa a tutti gli studenti del primo anno;

concessione in comodato d’uso di tablet con connessione WiFi agli studenti in bisogno di strumentazione

digitale.

Per eventuali richieste di notizie, è possibile contattare i referenti per l’Orientamento dell’Istituto Alberghiero:

Prof.ssa Maria Chirico (cell:3479714246; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it); prof. Gianluca

Vantaggiato (cell:392201311; e-mail: gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it).

Indirizzo di posta elettronica dedicata per l’orientamento: orientamento.alberghierobr@gmail.com.

Per partecipare agli Open Day, non è necessaria la prenotazione, comunque disponibile come modalità

online sul sito della scuola: “Open Day-SCOPRI L’ALBERGHIERO di Brindisi Eccellenza del territorio.