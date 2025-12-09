Alberghiero – “Un cantuccio nel ricordo di chi non è più con noi, ma continua a illuminare il nostro cammino”

Raccolta fondi e Consegna di Borse di Studio presso l’Istituto Alberghiero S.Pertini di Brindisi,
in ricordo degli alunni scomparsi
Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 10, presso l’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero di
Brindisi, si terrà una cerimonia commemorativa per ricordare Jennifer Pagliara, Andrea
Biancardi, Gregorio Massari, Diego Diodicibus, Matteo Asparra, Tony Lanzilotti, Francesco
Locorotondo ed Andrea Epifani, alunni dell’istituto prematuramente scomparsi.
A seguito della proposta del professore Vito Tondo, approvata dal Collegio dei docenti e
saldamente appoggiata dal Dirigente Scolastico professore Cosimo Marcello Castellano, è
stata avviata una raccolta fondi per la donazione di borse di studio agli alunni più meritevoli.
Grazie alla collaborazione della prof.ssa Annaluisa Taveri e del prof.Saverio Perrone, è
stata avviata la vendita di cantucci realizzati dagli studenti dell’Istituto e dai docenti del settore
“Pasticceria”. Il ricavato, raccolto grazie alla generosità di tutta la comunità scolastica,
sarà interamente devoluto alla creazione delle borse di studio attribuite a studenti che si
sono distinti per l’impegno costante, l’eccellenza nei risultati scolastici e il significativo contributo
alla vita dell’Istituto; un passaggio simbolico ma potentissimo, giovani che non ci
sono più che accompagneranno altri giovani nel loro cammino.
Alla cerimonia parteciperanno le famiglie degli alunni non più presenti, che riceveranno
una targa ricordo e simbolicamente consegneranno le borse di studio agli studenti più meritevoli.
Gli alunni che riceveranno le borse di studio sono: Cordella Rebecca (settore Sala e Vendita),
Iaia Francesco (settore Cucina), Perrucci Andrea (settore Accoglienza Turistica),
Vincifori Nicole (settore Pasticceria) frequentanti la sede di Brindisi e Marraffa Damiano
della sede di Carovigno.
La cerimonia sarà un momento di incontro e di riflessione per tutta la comunità scolastica,
un appuntamento dal valore profondo che mostra come la solidarietà e la memoria possano
trasformarsi in opportunità concrete e rilevanti.