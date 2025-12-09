Facebook Instagram
Alberghiero – “Un cantuccio nel ricordo di chi non è più con noi, ma continua a illuminare il nostro cammino”

Raccolta fondi e Consegna di Borse di Studio presso l’Istituto Alberghiero S.Pertini di Brindisi,

in ricordo degli alunni scomparsi

Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 10, presso l’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero di

Brindisi, si terrà una cerimonia commemorativa per ricordare Jennifer Pagliara, Andrea

Biancardi, Gregorio Massari, Diego Diodicibus, Matteo Asparra, Tony Lanzilotti, Francesco

Locorotondo ed Andrea Epifani, alunni dell’istituto prematuramente scomparsi.

A seguito della proposta del professore Vito Tondo, approvata dal Collegio dei docenti e

saldamente appoggiata dal Dirigente Scolastico professore Cosimo Marcello Castellano, è

stata avviata una raccolta fondi per la donazione di borse di studio agli alunni più meritevoli.

Grazie alla collaborazione della prof.ssa Annaluisa Taveri e del prof.Saverio Perrone, è

stata avviata la vendita di cantucci realizzati dagli studenti dell’Istituto e dai docenti del settore

“Pasticceria”. Il ricavato, raccolto grazie alla generosità di tutta la comunità scolastica,

sarà interamente devoluto alla creazione delle borse di studio attribuite a studenti che si

sono distinti per l’impegno costante, l’eccellenza nei risultati scolastici e il significativo contributo

alla vita dell’Istituto; un passaggio simbolico ma potentissimo, giovani che non ci

sono più che accompagneranno altri giovani nel loro cammino.

Alla cerimonia parteciperanno le famiglie degli alunni non più presenti, che riceveranno

una targa ricordo e simbolicamente consegneranno le borse di studio agli studenti più meritevoli.

Gli alunni che riceveranno le borse di studio sono: Cordella Rebecca (settore Sala e Vendita),

Iaia Francesco (settore Cucina), Perrucci Andrea (settore Accoglienza Turistica),

Vincifori Nicole (settore Pasticceria) frequentanti la sede di Brindisi e Marraffa Damiano

della sede di Carovigno.

La cerimonia sarà un momento di incontro e di riflessione per tutta la comunità scolastica,

un appuntamento dal valore profondo che mostra come la solidarietà e la memoria possano

trasformarsi in opportunità concrete e rilevanti.

