ALBERI DI NATALE – PARTE LA CAMPAGNA “LO RIPIANTIAMO NOI”

Gli alberi di Natale veri, utilizzati durante le festività dalle famiglie brindisine, potranno essere consegnati presso la sede di Multiservizi per essere recuperati e ripiantati in città. L’iniziativa dell’amministrazione comunale “Lo ripiantiamo noi” è stata pensata innanzitutto per evitare che tanti alberi possano essere distrutti o abbandonati in città senza alcuna possibilità di recupero.

Presso la sede di Multiservizi, di via Provinciale per San Vito, potranno essere consegnati dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.

Gli esperti di verde del Comune adotteranno le misure necessarie per poterli ripiantare al più presto in aree di verde pubblico.