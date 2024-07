Alberto Bertoli in concerto a Mesagne – il 20 agosto in piazza Orsini

La New Music Promotion, in collaborazione con il Comune di Mesagne, presenta un nuovo grande evento dal vivo. Il 20 agosto, alle 21.00, in Piazza Orsini del Balzo, arriva Alberto Bertoli. L’ingresso sarà gratuito.

«Tengo aperta la bottega di famiglia», così Alberto Bertoli descrive il suo concerto, che parte dalle origini e dai grandi classici del padre Pierangelo, per arrivare alle canzoni scritte dallo stesso Alberto. Il tutto in un ritmo rock dinamico e trascinante, con qualche spazio per raccontare aneddoti sul rapporto tra padre e figlio. Le reinterpretazioni, con nuovi arrangiamenti, dei grandi classici come “Eppure soffia”, “Per dirti t’amo”, “Spunta la luna dal monte”, “Pescatore”, “A muso duro”, “Rosso colore”, “Varsavia” e “I miei pensieri sono tutti lì” si alternano agilmente alla presentazione di brani di Alberto che hanno già incontrato il favore del pubblico negli ultimi anni. Tra questi: “E così sei con me”, “Come un uomo”, “Le cose cambiano”, “Sulla statale 106”, “La storia di Elena”, “Chiamami”, “Mistero per me”, “Cervia”, “Matto del bar”, “Nata unica”, “Stelle” (canzone dell’omonimo album uscito nel 2019), “A un metro da me” (2020) e “Pane al pane” (2021).

Durante il concerto si riesce a godere sia di contenuti di alto livello e temi importanti, sia di aneddoti vissuti in prima persona da Alberto e suo padre, divertendosi e partecipando a un evento molto più movimentato e ritmato dei soliti concerti di cantautori italiani. La durata del concerto spesso supera le due ore, poiché Alberto, oltre alla scaletta preparata per la serata, tende ad assecondare le richieste del pubblico nei limiti del possibile. Alla fine del concerto, è sempre disponibile a incontrare il pubblico, scambiare opinioni sulle canzoni e sulla vita in genere, firmare autografi e scattare foto.

La Bottega Bertoli è aperta dal 1972 e, a quanto sembra, non ha intenzione di chiudere, lasciando orfani i tanti fan di questa storia nata e cresciuta “a muso duro”.