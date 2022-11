“ALDO MORO” – BORSE DI STUDIO PER DUE LICEI BRINDISINI

Borsa di studio “Aldo Moro”

Premiati il liceo “Simone Durano” e il Liceo “Marzolla” stamane a Bari, presso l’aula consiliare della sede del Consiglio Regionale della Puglia. Sei le Borse di Studio messe in bando, terzo e quarto posto rispettivamente dei due plessi del “Marzolla Leo Simone Durano”. I lavori di gruppo con cui le classi del Liceo brindisino hanno partecipato sono” Aldo Moro nell’arte” e “Fotografie di Aldo Moro con didascalie contenenti luogo e data dell’evento”. Alla premiazione, avvenuta alla presenza delle autorità del Consiglio Regionale della Puglia, hanno partecipato il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, i Proff. Daniela Quarta, Massimiliano Gemma, Chiarastella Grande e una delegazione delle classi V sez. A del Liceo “Simone Durano” e III sez. D del Liceo “Marzolla”. La figura è stata studiata: come uomo, come docente, come statista, per poterne dare poi un’interpretazione critica e completa negli elaborati con i quali si è concorso al VI Bando della Borsa di Studio “Moro vive”