ALESSANDRO NARDELLI DIRETTORE RESPONSABILE DI TEAMS TV NETWORK

L’editore Antonio Pepe, nell’ambito di un importante rilancio della programmazione del palinsesto di Teams Tv Network, consultabile on demand su Youtube sul sito www.teamstv.it ha nominato il giornalista Alessandro Nardelli, nuovo direttore responsabile di Teams Tv Network, con l’obiettivo di implementare il palinsesto informativo, formativo e di telepromozione, sfruttando l’elevato potenziale di crescita del canale.

Il dottor Alessandro Nardelli vanta un’esperienza di nove anni come giornalista pubblicista e di dodici nel settore media e stampa. Attualmente è proprietario e direttore di In Puglia 24, testata web dedicata alle notizie dalla Puglia ed in passato ha collaborato con importanti testate nazionali, quali Goal.com, L’Avanti Online e Giornale di Puglia.

Soddisfatto l’editore Antonio Pepe, che afferma «La scelta voluta dall’azienda di affidarsi a una figura esperta quale quella del dottor Alessandro Nardelli, che ringrazio per aver accettato la mia proposta, è dimostrazione di come la nostra piattaforma informativa e formativa voglia crescere e caratterizzarsi con programmi tematici su argomenti specifici. Da editore, credo che ci sia bisogno, ora come non mai, di una “voce libera” che racconti i territori e questo è quel che vorrei continuasse ad essere Teams Tv Network».

«Non vogliamo essere la classica televisione generalista – spiega il direttore responsabile Alessandro Nardelli – ma ci poniamo l’obiettivo di superare il concetto tradizionale, oramai obsoleto, di comunicazione. La presenza di Teams Tv Network nel sistema di informazione nazionale, sarà innovativa, in quanto il taglio di contenuti che daremo alla televisione, permetterà al telespettatore di conoscere problemi, opportunità e potenzialità dei territori. Il nostro obiettivo è quello di dare voce ad esperti nei diversi settori, a enti pubblici, associazioni di categoria, sindacati, ma anche e soprattutto alla società civile».

Prosegue Nardelli «Ringrazio Antonio Pepe per la fiducia accordatami. Mi aspetta una sfida difficile, ma la affronterò come sempre con il duro lavoro e dando tutto me stesso».