Presso il Chiostro della Chiesa di San Benedetto, Brindisi, si è tenuto il terzo appuntamento della “Rassegna del Chiostro”, a cura di Francesca Romana Intiglietta. Alessandro Romano ha presentato il suo libro “Hippikon”. Ha dialogato con l’autore la giornalista Anna Consales. Alessandro può essere considerato un vero e proprio divulgatore del Salento, evidente l’amore per la sua terra ed evidente l’entusiasmo con cui porta avanti tutti i suoi progetti. Tanti sono stati i riconoscimenti ricevuti per i suoi lavori. Hippikon è la sua ultima creatura, un romanzo storico ambientato nel XVI secolo, un omaggio a Miguel De Cervantes. Sono stati approfonditi episodi storici importanti e tanti personaggi, alcuni realmente esistiti ed altri non reali, ma importanti ai fini della narrazione. È stata focalizzata la situazione della donna nel XVI secolo ed è stato chiaro che c’è ancora molto da fare. Un incontro veramente interessante in un Chiostro che ha reso magica l’atmosfera, con l’autore che ha saputo coinvolgere il pubblico presente raccontando una delle emozioni più intense della sua esistenza. Tantissimi sono i progetti futuri di Alessandro Romano e con il suo talento riuscirà sicuramente a meravigliarci. L’esposizione pittorica è stata a cura di Antonia Acri.