Alessandro Scialpi ha presentato il suo libro:”La culla dell’anima- Cuore scoperto”

“Se dovessi consigliare ad un ipotetico lettore una raccolta di poesie di Alessandro Scialpi, gli direi sicuramente che esse rappresentano l’ottima occasione per poter incontrare una personalità eclettica, capace di passare egregiamente dai registri di scrittura poetica ad altri colloquiali tipici del romanzo-Antonio Santoro”. Presso il bellissimo Chiostro della Chiesa di San Benedetto, Brindisi, si è tenuto l’ultimo appuntamento della “Rassegna del Chiostro 2024″, a cura di Francesca Romana Intiglietta. Alessandro Scialpi ha presentato il suo libro di poesie:”La culla dell’anima- Cuore scoperto”. È intervenuta Francesca Romana Intiglietta che ha salutato i presenti ricordando alcuni dei momenti più emozionanti della Rassegna. Ha dialogato con l’autore la giornalista Anna Consales. La passione di Alessandro per la poesia risale a quando era soltanto un bambino, ma, per vari motivi, comincia la sua avventura poetica nel 2019 e, al momento, ha al suo attivo circa 300 poesie. Tanti i prestigiosi riconoscimenti ricevuti a livello nazionale. La poesia per lui è vita e i suoi versi evidenziano sensibilità e maturità espositiva. Durante la serata sono state lette alcune poesie ampiamente approfondite. Al termine dell’incontro, l’autore ha firmato le copie del suo libro. L’esposizione pittorica tematica è stata a cura di Domenica Apruzzi, un’artista che con la sua opera ha conquistato il pubblico presente. Un’opera intensa, raffinata, passionale che Domenica ha voluto immaginare dedicata alla poesia “Di-Amanti”. Francesca ha consegnato all’autore una trozzella artigianale, simbolo della Messapia e del Rotary Club di Brindisi “Valesio”. Agli ospiti, inoltre, sono stati offerti omaggi delle Cantine Botrugno. La serata si è conclusa con un prestigioso omaggio che Alessandro ha consegnato a Francesca, una targa in riconoscimento dell’attività culturale svolta con impegno e passione. Foto di Maurizio De Virgliis.