Alessio Boni con “Iliade. Il gioco degli Dei” al Verdi



Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto il secondo appuntamento della stagione teatrale 2025-26. Alessio Boni ha portato in scena “Iliade. Il gioco degli Dei”, uno spettacolo originale e, allo stesso tempo, interessante perché offre allo spettatore una rilettura innovativa e contemporanea del poema di Omero. Al centro della performance troviamo la guerra di Troia con un senso di ironia e comicità e gli Dei dell’Olimpo che si riuniscono per approfondire i loro ricordi. Entusiasmante l’interpretazione di Alessio Boni che ha un doppio ruolo, quello di Zeus e quello di Achille, tra comicità e drammaticità. Una scenografia essenziale, con un’atmosfera veramente suggestiva grazie a un uso creativo di luci e suoni. Uno spettacolo che coinvolge anche per le importanti tematiche trattate relative alla condizione umana. Emerge con prepotenza l’attualità di temi come la guerra e il potere. Con Alessio Boni, un cast di attori talentuosi che hanno contribuito al successo della performance. La regia è stata a cura di: Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer. Anna Consales