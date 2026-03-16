“Ali di Farfalle – seconda edizione”: parte da Latiano il programma “La mia Economia” per il sostegno all’auto-imprenditorialità

Il progetto “Ali di Farfalle – supporto alla inclusione sociale e lavorativa delle mamme neet – seconda edizione”, già riconosciuto come best practice dalla Regione Puglia nell’ambito della call #NOGENDERGAP2025, inaugura un nuovo importante capitolo dedicato all’autonomia delle donne (e non solo).

Giovedì 19 marzo, alle ore 17:00, presso il Centro Polifunzionale di Piazza Montanaro a Latiano ospiterà il primo appuntamento di “La mia Economia” organizzato dalla Associazione Conchiglia APSe dal Consorzio ATS BR4 in collaborazione con l’Associazione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi.

L’iniziativa punta a fornire strumenti concreti per la “riattivazione” lavorativa delle mamme NEET (giovani donne tra i 18 e i 35 anni non inserite in percorsi di studio o lavoro) ma è aperta a tutti coloro che vorranno beneficiare di questa opportunità. L’obiettivo è contrastare l’isolamento e la fragilità che spesso colpiscono le donne nei primi anni di vita dei figli, trasformando il potenziale inespresso in realtà imprenditoriale.

Interverranno all’incontro Luana Monaco, Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Latiano; Lucrezia Morleo, Presidente del Consorzio ATS BR4; Anna Settanni, Presidente Conchiglia APS e Cosimo Simone, Presidente Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi.

Gli esperti di UGDCEC di Brindisi guidati dal Presidente dott. Cosimo Simone approfondiranno:

Bandi di finanziamento attivi

attivi Opportunità di sostegno economico per la creazione d’impresa.

per la creazione d’impresa. Promozione dell’autonomia professionale e della gestione dell’economia personale.

Il percorso “La Mia Economia” seguirà con le tappe di San Pancrazio Salentino, 9 aprile presso il Municipio, Piazza Umberto I; Torchiarolo, 30 aprile; Erchie, 7 maggio; Cellino San Marco, 21 maggio e San Donaci, 11 giugno. Per coloro che a seguito dell’incontro vorranno avvalersi del supporto del progetto, seguirà un ciclo di 10 incontri con UGDCEC presso lo sportello gratuito di orientamento attivo presso la Biblioteca di Mesagne dove ogni giovedì consulenti esperti sono disponibili per attività come bilancio delle competenze, ricerca opportunità, redazione cv e altre esigenze.

“La Mia Economia – spiega Lucrezia Morleo, Presidente del Consorzio dei Comuni dell’Ambito BR4 – è un programma sperimentato a Mesagne insieme ai percorsi “La Mia Autonomia” per il benessere psicologico e il supporto alla genitorialità, alle attività di conciliazione del tempo della donna e allo sportello di orientamento e consulenza al lavoro e alla formazione dedicati alle mamme NEET presso la biblioteca di comunità della città di Mesagne. Quest’anno abbiamo voluto allargare territorialmente questa opportunità, facendo conoscere le opportunità gratuite del progetto Ali di Farfalle anche in altri comuni dell’Ambito”.

“Ali di Farfalle” è un’iniziativa di Conchiglia APS, sostenuta dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Il progetto non si limita alla formazione, ma rivendica il “diritto al tempo” della donna: il diritto di avere un’identità propria oltre ai ruoli familiari, supportata da servizi concreti come la conciliazione vita-lavoro.

“Ogni donna possiede un potenziale inespresso”, afferma Anna Settanni, Presidente di Conchiglia APS – “con questo programma vogliamo offrire la motivazione e gli strumenti pratici per ritrovare fiducia nel proprio futuro partendo dal mondo del lavoro”.