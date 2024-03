Alice’s WOW compie un anno e grande è la gioia di Alice Caroppo che vuole condividere i festeggiamenti con tutte le persone che sostengono con entusiasmo il suo bellissimo progetto. Proprio un anno fa, il 25 marzo 2023, veniva inaugurato “Alice’S WOW-Toys, Art & Sweets”, un negozio in stile inglese, in pieno centro cittadino. Un’avventura magica che Alice ha intrapreso con allegria e tanta passione. “Alice’S WOW” non è il solito negozio di giocattoli, ma, piuttosto, un universo multiforme pensato per i piccoli, ma che cattura anche i grandi. Giocattoli che provengono da tutto il mondo e che coinvolgono i bambini in giochi creativi che riescono a motivati. Uno spazio ludico, che rappresenta una vera novità, in cui si organizzano attività ed eventi molto entusiasmanti. È disponibile una biblioteca perché è importante avvicinare anche i piccoli alla lettura. Un pianoforte per promuovere l’amore per la musica. È disponibile, inoltre, una piccola bakery, in stile inglese, con una produzione artigianale fresca di giornata. Un negozio che è un vero e proprio progetto e che ha come “mission” quella di diffondere il concetto dei Tiny Freaks:”accoglienza, tolleranza, gentilezza, comprensione, ironia, conforto, fiducia, supporto, divertimento, leggerezza, curiosità, conoscenza e un pizzico di magia”. Tiny Freaks vuol dire teneri mostriciattoli, quelli che la gente “normale” considera diversi. Auguri Alice Caroppo per questo tuo bellissimo progetto che sicuramente ci riserverà tantissime sorprese. È bello vedere tanta passione e voglia di fare qualcosa di originale e coinvolgente! Anna Consales