“Alimenta la salute”, un interessante incontro su “Movimento e sana alimentazione: i più potenti alleati della longevità in salute”

Presso il Grande Albergo Internazionale, Brindisi, si è tenuto un importante incontro su un tema di grande attualità:”Alimenta la Salute” “Movimento e sana alimentazione: i più potenti alleati della longevità in salute”. Sono intervenuti per i saluti istituzionali: il dott. Francesco Serinelli, Presidente del Rotary Club Brindisi Valesio; il dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club Brindisi e il dott. Mario Criscuolo, Assistente del Governatore. Hanno relazionato sull’argomento: il dott. Giuseppe Palaia, docente di Medicina dello Sport presso la Facoltà di Scienze Motorie presso l’Università del Salento e il dott. Giuseppe D’Amuri, insegnante di educazione fisica e istruttore di ginnastica. Ha moderato l’incontro Paolo Panunzio, già primario ospedaliero e Direttore Dipartimento Emergenza e Urgenze ASL di Brindisi e Presidente dell’Associazione “Brindisi Cuore”. Per alimentazione sana si intende un regime nutrizionale equilibrato, che possa favorire il benessere dell’organismo fornendogli ciò di cui ha bisogno e limitando gli alimenti che potrebbero recargli danno. La sedentarietà è il problema principale che rappresenta un’emergenza nazionale, perché il poco movimento aumenta il rischio di sviluppare tante patologie: quelle cardiovascolari, Il diabete e l’obesità, l’ipertensione, l’osteoporosi, la depressione e l’ansia. È essenziale, quindi, unire all’attività fisica una dieta sana e bilanciata, perché non basta soltanto fare sport, ma è necessario nutrirsi con prodotti di stagione, perché un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. Per migliorare uno stile di vita non sano, possono aiutarci le nuove linee guida 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che promuovono l’attività fisica, focalizzando gli effetti dei comportamenti sedentari sulla salute. Anna Consales