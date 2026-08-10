Aliotto – L’Associazione “Raffaele Viviani” scrive al Sindaco ed al Consiglio Comunale

LETTERA APERTA AL SINDACO, ALLA GIUNTA E A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI DI BRINDISI

Oggetto: Richiesta di rispetto della convenzione urbanistica “Società Aliotto” – Tutela del commercio locale, dell’artigianato e della vocazione turistica della città.

Illustrissimo Signor Sindaco,

Spettabili Membri della Giunta e Consiglieri Comunali tutti,

Vi scrivo a nome dell’associazione “Raffaele Viviani” e del brand “Brindisi Valorizzazione del Territorio”, una realtà che oggi rappresenta e dà voce a circa 80 tra imprenditori, commercianti e artigiani del nostro tessuto cittadino.

La nostra missione nasce dalla ferma convinzione che il futuro di Brindisi risieda nella promozione della sua identità, nella valorizzazione delle sue eccellenze e nello sviluppo sostenibile del settore turistico ed economico. I nostri associati, con enorme sacrificio e nonostante una congiuntura economica nazionale complessa e penalizzante, continuano ogni giorno a investire, alzare le saracinesche e tenere viva la città.

Apprendiamo con forte preoccupazione delle intenzioni espresse dalla società Aliotto di richiedere una variante o deroga alla convenzione urbanistica a suo tempo stipulata con l’Amministrazione Comunale.

Il contesto e le nostre ragioni

Il patto originario: La concessione per la realizzazione del centro commerciale era subordinata a una contropartita pubblica ben precisa e strategica: la riqualificazione delle aree circostanti attraverso la realizzazione di strutture ricettive e alberghiere.

La concessione per la realizzazione del centro commerciale era subordinata a una contropartita pubblica ben precisa e strategica: la riqualificazione delle aree circostanti attraverso la realizzazione di strutture ricettive e alberghiere. La richiesta di deroga: Oggi, di fronte a difficoltà economiche private, la società propone di stracciare quegli impegni originari per realizzare ulteriori superfici commerciali e food.

Di fronte a questa ipotesi, chiediamo con forza alle SS.VV. di negare fermamente qualsiasi deroga o modifica della convenzione. Le nostre motivazioni poggiano su due pilastri fondamentali:

1. Coerenza con la visione turistica di Brindisi

La costruzione di infrastrutture ricettive ed alberghiere non era un semplice orpello, ma un tassello fondamentale per la crescita turistica di Brindisi. Sostituire posti letto e servizi di accoglienza con ulteriore offerta commerciale e ristorativa significa impoverire la visione strategica della città, saturando un mercato già in sofferenza e privando il territorio di reali opportunità di attrazione turistica.

2. Tutela del commercio di vicinato e certezza del diritto

Permettere la nascita di nuovi spazi food e commerciali d’attrazione non fa che aggravare la crisi del piccolo commercio e dell’artigianato locale, che costituiscono l’anima economica e sociale di Brindisi. Inoltre, accettare che un accordo stipulato con l’Ente Pubblico possa essere modificato a proprio piacimento solo perché un privato versa in uno stato di crisi farebbe passare un messaggio devastante: ovvero che a Brindisi gli accordi si possono stracciare e le regole valgono solo per alcuni.

“Gli impegni presi con la città non possono essere subordinati alle fluttuazioni dei mercati privati. Se viene meno il rispetto delle convenzioni, viene meno la fiducia tra istituzioni, cittadini e impresa.”

La nostra richiesta

Alla luce di quanto sopra, l’associazione Raffaele Viviani – Brindisi Valorizzazione del Territorio chiede formale impegno al Sindaco, alla Giunta e all’intero Consiglio Comunale affinché:

Venga respinta qualsiasi richiesta di deroga o variante alla convenzione originaria stipulata con la società Aliotto; Si pretenda il rispetto integrale degli obblighi assunti, a tutela dello sviluppo turistico e ricettivo concordato; Si tuteli il tessuto economico locale, evitando decisioni che finirebbero per dare il colpo di grazia al commercio e all’artigianato di prossimità.

Restiamo a disposizione per un confronto aperto e costruttivo, certi che questa Amministrazione saprà dimostrare fermezza, visione del futuro e vicinanza agli imprenditori che ogni giorno vivono e sostengono la città di Brindisi.

Distinti saluti,

Il presidente dell’associazione “Raffaele Viviani”

Brand: Brindisi Valorizzazione del Territorio

Carmine Giuliani

(In nome e per conto degli 80 imprenditori, commercianti e artigiani associati)