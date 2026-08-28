Aliotto – Strippoli (M5S) si astiene e fa saltare la bocciatura unanime del Consiglio

Alla fine del dibattito e dopo l’illustrazione delle singole posizioni, il Consiglio Comunale di Brindisi è stato chiamato a pronunciarsi sulla proposta presentata Aliotto di modifica degli impegni riguardanti il completamento dell’investimento nell’area del Brin Park. Sulla base della convenzione sottoscritta nel 2008, infatti, la società avrebbe dovuto realizzare un albergo, mentre la volontà attuale era quella di realizzare altre strutture per la somministrazione di cibo e alimenti.

Un cambiamento che 27 consiglieri comunali di tutti gli schieramenti politici hanno deciso di rimandare al mittente, esprimendo un voto contrario alla delibera. Il fatto degno di nota, però, è quello riguardante la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle, presente in aula con il consigliere Pierpaolo Strippoli, il quale ha deciso di astenersi, facendo saltare l’unanimità nella scelta dell’assiese brindisina di rispedire al mittente il mancato rispetto della convenzione da parte di Aliotto.

Ed ancor più grave è il fatto che i pentastellati non hanno chiarito la propria posizione, limitandosi ad astenersi. Un voto che va letto come una apertura del Movimento verso Aliotto, in aperto contrasto con il resto dello schieramento di centro sinistra? Oppure si tratta di una scelta personale di Strippoli? In tal caso, però, come mai i vertici del partito ed il consigliere Fusco non hanno preso le distanze?

Brindisi, in politica più che in altro, ha bisogno di scelte chiare e motivate, soprattutto quando – come sottolineato ampiamente da Confcommercio e Confesercenti – è in gioco la sopravvivenza di tante altre attività del commercio di prossimità della nostra città.