Presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un importante incontro riguardante un tema di grande attualità:”All bodies are beautiful. Stop al body shaming”. Il convegno è stato organizzato dal Club Inner Wheel Brindisi “Porta d’Oriente”, in collaborazione con la Maison Marina Rinaldi, con il patrocinoo del Comune di Brindisi e della Camera di Commercio di Brindisi. Nessuno deve essere deriso per il proprio aspetto fisico. Ad essere presa di mira può essere qualunque caratteristica fisica, altezza o bassezza, magrezza o adiposità e, inoltre, il modo di vestirsi, di truccarsi e tanto altro. Anche le malattie che danno deformità, le manifestazione cutanee o comunque esteriori, tutte cose che vengono analizzate con superficialità e giudicate senza pensare all’effetto che tutto questo può avere su una persona e causare così malessere e senso di inadeguatezza. Purtroppo, troppo spesso, ci si permette di giudicare e condannare l’aspetto fisico delle persone, una pratica che esiste da sempre. Fare vergognare qualcuno per il proprio corpo, arrivare a deridere, è terribile ed è anche peggio non considerare le conseguenze di un simile comportamento. Il body shaming può sicuramente essere considerato una forma di bullismo a tutti gli effetti. Il body shaming, o derisione dei corpi, è una problematica importante e bisogna parlarne e confrontarsi per fare in modo che, in un futuro non lontano, nessuno debba sentirsi inadeguato e giudicato per il corpo. Bisogna cercare possibili soluzioni per superare un problema di assoluta attualità. Molto interessanti i vari interventi e veramente toccanti le testimonianze che il numeroso pubblico presente ha seguito con molta attenzione e sentita condivisione. L’incontro è stato moderato dalla giornalista Anna Saponaro. Al termine, alcune modelle curvy hanno sfilato per presentare la collezione autunno-inverno 2022 di Marina Rinaldi. Anna Consales