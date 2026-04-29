Alla Biblioteca del Vicolo arriva Beatrice Del Bo. Sabato 9 maggio la presentazione del libro “Tutto in una notte. Una storia insonne del Medioevo”



La Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospiterà a Brindisi, sabato 9 maggio 2026 alle ore 18, la storica Beatrice Del Bo per la presentazione del suo libro “Tutto in una notte. Una storia insonne del Medioevo”, edito da Il Mulino.



L’iniziativa rientra nella rassegna “Librante 2026”, curata dall’associazione Yeahjasi Brindisi APS, gestore della Biblioteca del Vicolo e del Santa Spazio Culturale, e fa parte del calendario nazionale de Il Maggio dei Libri 2026, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. L’appuntamento si inserisce tra gli eventi di maggior rilievo dedicati alla promozione della lettura e alla divulgazione storica nel territorio brindisino.



Docente di Storia economica e sociale del Medioevo e di Didattica della storia presso l’Università degli Studi di Milano, Beatrice Del Bo è tra le più autorevoli studiose del periodo medievale. Nei suoi lavori coniuga rigore scientifico e capacità divulgativa, offrendo uno sguardo vivace e accessibile sul passato.



Il volume “Tutto in una notte” conduce il lettore all’interno della dimensione notturna del Medioevo: un mondo privo di illuminazione artificiale, denso di paure e riti, ma anche di scambi, intimità e immaginario. Attraverso un racconto avvincente fondato su solide fonti storiche, l’autrice esplora la notte come luogo di transito, emozione e umanità, restituendo un Medioevo vivo e sorprendentemente vicino a noi.



Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con Giuseppe Marella, della Società di Storia Patria per la Puglia, dottore di ricerca in Storia e cultura del Medioevo euro-mediterraneo e direttore scientifico di History Digital Library, e con Luna Cantanna, segretaria dell’associazione Yeahjasi Brindisi APS e responsabile della Biblioteca del Vicolo.

Coordina l’appuntamento Francesco Mauro, vicepresidente Yeahjasi Brindisi APS e responsabile della Biblioteca del Vicolo.



L’evento è realizzato con il supporto di Santa Spazio Culturale, della Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Brindisi, di Dimora Nettare e della Mondadori Bookstore Brindisi, che curerà il punto vendita dei volumi durante la serata.



Nel corso dell’incontro sarà possibile prenotare una speciale Book Experience ideata in collaborazione con History Digital Library, un percorso immersivo tra storia, narrazione e valorizzazione del patrimonio culturale, disponibile dalle ore 15:00 alle 18:00 su prenotazione.



La presentazione si terrà presso la Biblioteca del Vicolo, all’interno dell’ex Convento di Santa Chiara, in via Santa Chiara 2, nel cuore del centro storico di Brindisi: un’occasione unica per incontrare una delle voci più autorevoli della storiografia contemporanea e riscoprire il Medioevo attraverso un nuovo modo di raccontare le sue notti.



Info e contatti

📍 Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale

Via Santa Chiara, 2 – Brindisi



📧 info@bibliotecadelvicolo.it

📞 0831 1561076



📚 Book Experience – su prenotazione

dalle ore 15:00 alle 18:00

📱 +39 345 666 4681 (Noemi)