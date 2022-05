ALLA “DON MILANI” UN’INIZIATIVA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE API

In occasione della Giornata mondiale delle api, che si celebra il 20 maggio di ogni anno, gli alunni e le insegnanti della scuola primaria “Don Milani” dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi hanno voluto partecipare con un lavoro didattico molto interessante sul tema della salvaguardia di questi preziosi insetti e sulla conoscenza del loro meraviglioso mondo.

In collaborazione con Andrea Turrisi, apicoltore dell’azienda MESSAPI di Mesagne, i bambini hanno potuto osservare da vicino il laborioso lavoro di questi infaticabili insetti.

L’esperto ha spiegato come dalla quotidiana attività di impollinazione delle api dipende circa il 70% delle colture di interesse alimentare e quasi il 90% delle piante selvatiche. Senza di loro, quindi, il mondo sarebbe ben diverso.

La sopravvivenza e il benessere delle api tuttavia sono sempre più in pericolo. Questo è strettamente correlato ai cambiamenti climatici, all’impoverimento degli habitat, all’abuso di agro farmaci e alla diffusione di malattie e parassiti. Il danneggiamento degli impollinatori causa gravi ripercussioni sull’ambiente. Parlare delle api e di ambiente è quindi strettamente collegato. Far conoscere ai bambini questi importantissimi insetti è fondamentale per promuoverne la tutela e affrontare tematiche importanti come la tutela dell’ambiente e della biodiversità. Dare ai bambini gli strumenti per conoscere e rispettare questi importanti impollinatori è cruciale per porre le basi di un futuro migliore.