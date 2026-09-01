Alla festa dei Santi Patroni Brindisi arriva Brindeasy, il brand che trasforma l’identità della città in promozione territoriale

Quest’anno, tra le bancarelle della festa dei Santi Patroni, ci sarà anche qualcosa che parla di Brindisi senza bisogno di spiegarla. È Brindeasy, giovane realtà nata dall’iniziativa di un gruppo di ragazzi brindisini che ha scelto di trasformare l’identità della propria città in un progetto imprenditoriale.

In occasione dei festeggiamenti per San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi, Brindeasy sarà presente con uno stand dedicato a una linea di prodotti pensati per raccontare la città attraverso il design, i suoi simboli e il suo legame con il mare. Una presenza che nasce da una convinzione precisa: la promozione di un territorio non passa soltanto dai grandi eventi o dalle campagne istituzionali, ma anche dalla capacità di trasformare la propria identità in prodotti, immagini e storie capaci di viaggiare.

Le grafiche della collezione sono firmate dal designer brindisino Luca Lazzari e reinterpretano elementi dell’immaginario cittadino e marittimo attraverso un linguaggio contemporaneo. Il risultato sono prodotti che vogliono andare oltre il concetto tradizionale di souvenir: oggetti da acquistare, utilizzare, regalare e portare con sé, capaci di mantenere vivo il legame con Brindisi anche una volta lasciata la città. È proprio questa la novità del progetto: fare del prodotto uno strumento di promozione territoriale. Un turista che acquista un oggetto Brindeasy non porta via soltanto un ricordo della propria permanenza. Porta con sé un’immagine di Brindisi, la condivide, la regala, la indossa e contribuisce così, anche inconsapevolmente, a far conoscere la città.

“Siamo stanchi della solita retorica su Brindisi città dimenticata. Vogliamo farla vivere, farla brillare. Farla conoscere e amare, prima di tutto da chi ci è nato, e poi da chi la scopre anche solo durante una breve sosta”, spiega Alessio Mitrotta, responsabile di Brindeasy.

Il progetto nasce anche come risposta a una percezione diffusa durante le manifestazioni cittadine: quella di una presenza ancora troppo limitata di prodotti realmente legati al territorio, a fronte di un’offerta commerciale spesso standardizzata e facilmente replicabile da una città all’altra. Brindeasy sceglie invece di partire da ciò che rende Brindisi riconoscibile, trasformandolo in un’identità visiva e commerciale contemporanea.

“Creiamo prodotti unici – continua – fatti con orgoglio, da brindisini che credono nella loro terra. Per trasformare turisti, viaggiatori, curiosi e sognatori in ambasciatori del suo fascino nel mondo”.

L’ambizione, dunque, non è soltanto quella di vendere prodotti, ma di costruire un nuovo modo di raccontare Brindisi, attraverso oggetti che possano diventare parte della quotidianità di chi vive la città e, allo stesso tempo, uno strumento per chi la visita. Un percorso che per Brindeasy comprende anche una dimensione di responsabilità verso la comunità.

Tra i prodotti in esposizione ci sarà anche una chicca per gli appassionati di sport: le canotte ufficiali dei Vogatori Remuri di Brindisi, la squadra che si è da poco aggiudicata il trofeo del mar Adriatico e del mar Ionio.