ALLA “GIULIO CESARE” CORSO DI FORMAZIONE DEDICATO ALLA PIATTAFORMA “GENIALLY”

Nei giorni scorsi nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare”, si è tenuto un corso di formazione destinato al personale docente, dedicato alla piattaforma “Genially”. Il percorso si è svolto nell’ambito delle attività previste dal progetto Erasmus+ cui l’IC Commenda aderisce attivamente da diversi anni. Di particolare rilievo è stata la presenza della docente rumena Cristina Nicolaita, esperta in E-Twinning, Scientix e Genially Ambassador nonché insegnante della Code Week in Europa, di School Education Gateway e Microsoft Innovative Education.

Il corso ha avuto lo scopo di fornire una panoramica sull’uso di ‘Genially’ come strumento per facilitare l’insegnamento e l’apprendimento, e incoraggiare lo sviluppo della creatività, del design thinking e delle capacità di problem solving nel gruppo dei docenti. Si è potuto acquisire familiarità con gli aspetti tecnici della piattaforma “Genially” e imparare dei validi strumenti didattici per svolgere la professione in modo innovativo.

“Questo risultato – afferma il Dirigente Scolastico, Patrizia Carra, – è in linea con la mia idea di scuola pronta a nuove sfide e che sa sempre rimettersi in gioco per crescere e ampliare le proprie conoscenze. Fin dal mio insediamento avevo pensato di dare un nuovo indirizzo al Comprensivo: di aprire, cioè, la scuola al territorio e di intraprendere un percorso di internazionalizzazione. I risultati ottenuti sono il frutto dell’impegno di tutto il personale che ha lavorato e continua a lavorare per questo obiettivo.”