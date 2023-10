ALLA MOSTRA NAZIONALE DI GENOVA ANCHE TRE PIGOTTE IN JEANS PARTITE DAL COMITATO UNICEF DI BRINDISI 

C’erano anche tre Pigotte realizzate presso il Comitato provinciale UNICEF di Brindisi tra le 196 giunte da tutta Italia a Genova per la “Mostra nazionale delle Pigotte in Jeans”. Nei giorni scorsi, nel capoluogo ligure, culla del jeans, si è svolta la terza edizione di “Genova Jeans”, un evento dedicato alla cultura e allo stile di vita del jeans e il Comitato regionale della Liguria ha chiesto a tutti i Comitati locali UNICEF di essere presenti con la famosa bambola di pezza, ovviamente rigorosamente in jeans, per allestire una specifica mostra.

Dal Comitato brindisino, come si diceva, ne sono partite tre che, oltre a fare bella mostra di sé, sono state oggetto di “adozioni”. Già, perché, come si sa, la Pigotta è una bambola speciale, unica, diversa da tutte le altre e ogni Pigotta adottata sostiene l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, assicurando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza.

La mostra è stata allestita nei locali della Biblioteca Universitaria di Genova ove si sono pure svolti dei laboratori creativi per la realizzazione delle Pigotte.