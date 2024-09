Alla riscoperta delle Chiese del centro storico in occasione dei Solenni Festeggiamenti per i Santi Patroni

La città, in questi giorni, è completamente coinvolta dai solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città di Brindisi. Sabato 31 agosto, sempre nell’ambito dei festeggiamenti, si è tenuta una visita guidata in alcune importanti Chiese del centro storico: la Basilica Cattedrale, la Chiesa di Santa Teresa, la Chiesa di San Paolo, la Chiesa di San Benedetto e la Chiesa degli Angeli. La visita, organizzata da don Mimmo Roma, Parrocco della Cattedrale, e dalla dott.ssa Anna Cinti, Presidente “Associazione Le Colonne”, si è rivelata una bella occasione per riscoprire ed approfondire le Chiese del centro storico. I visitatori, accompagnati dalla dott.ssa Daniela La Fauci (Associazione Le Colonne), hanno, così, potuto conoscere importanti cenni storici riguardanti le Chiese e diventare turisti per un giorno nella loro stessa città. Una bella occasione offerta a titolo gratuito ai brindisini che ne hanno usufruito con entusiasmo anche perché, spesso, non si conoscono in modo approfondito le bellezze della propria città. Il programma dei solenni festeggiamenti è stato pianificato con la consapevolezza di cercare di coinvolgere tante persone. Non solo divertimento, ma anche cultura e approfondimenti interessanti. Anna Consales