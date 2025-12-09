“Alla ROSA… c’è piaceri”: Prima edizione il 13 e 14 dicembre 2025, rione La Rosa – Brindisi

Nel rione La Rosa nasce “Alla ROSA… c’è piaceri”, una nuova iniziativa natalizia, organizzata dall’Asd Olivier in collaborazione con la Parrocchia San Francesco D’Assisi e il Patrocinio del Comune di Brindisi e con il sostegno dell’associazione San Bao e Falena Record, pensata per animare il quartiere con due giornate di festa aperte a tutta la città, tra street food, musica dal vivo, animazione per bambini e momenti di socialità. L’evento, alla sua prima edizione, si terrà sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, davanti alla Parrocchia San Francesco d’Assisi, trasformando il cuore del quartiere in un piccolo villaggio del Natale all’insegna del gusto e della convivialità.

Programma di sabato 13 dicembre

Sabato 13 dicembre l’appuntamento è alle ore 18.00 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura dei trucks di degustazione, che proporranno specialità dolci e salate per tutte le età. A seguire sono previste la parata delle mascotte Disney, il raduno dei bikers, la presentazione di un libro dedicato a Brindisi e, dalle ore 20.00, il concerto della band “BLU 70”, che ripercorrerà i grandi successi della musica italiana e internazionale degli anni Settanta e Ottanta.

Programma di domenica 14 dicembre

Domenica 14 dicembre i trucks riapriranno alle ore 18.00, con un percorso di degustazione accompagnato da una dimostrazione artigianale di impasto tipico prevista per le 18.30. La serata proseguirà con un duo musicale dedicato a balli e animazione e con lo show cooking dello chef “Severino”, che preparerà un risotto proposto in assaggio al pubblico, per chiudersi alle 20.00 con un DJ set “WEB” suonando i grandi brani degli anni ’70, ’80 e ’90.

“Alla ROSA… c’è piaceri” nasce con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità del quartiere La Rosa, valorizzare il ruolo della parrocchia e delle realtà associative e commerciali locali e offrire a famiglie, giovani e bambini di Brindisi un’occasione di incontro in un clima sereno e festoso. L’ingresso è libero e l’organizzazione invita cittadini tutti i brindisini a partecipare numerosi, per condividere il clima del Natale e sostenere con la propria presenza un’iniziativa che punta a diventare un appuntamento fisso del calendario natalizio brindisino.