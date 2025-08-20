Facebook Instagram
Alla RSA S. Antonio di Padova il passato rivive con “Scatti di Emozione” con il fotografo Roberto Muscio

Seconda tappa per il progetto “Scatti di Emozione. Tra passato e presente” alla RSA S. Antonio di Padova di Mesagne, un percorso che unisce fotografia e dialogo tra generazioni.

Protagonista dell’incontro il fotografo Roberto Muscio, dello studio Italphoto di Mesagne, che con macchine fotografiche di ogni epoca, immagini e racconti ha accompagnato gli ospiti in un vero e proprio viaggio nella memoria. Le fotografie hanno fatto riaffiorare ricordi, stimolando conversazioni sincere.

Il laboratorio, che punta a creare legami tra passato e presente, si conferma un’occasione speciale per promuovere benessere, socialità e scambio culturale.

Il progetto proseguirà con nuove tappe: un arrivederci, quindi, al prossimo appuntamento.

