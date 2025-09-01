“Alla scoperta delle Chiese di Brindisi”, una visita guidata a cura dell’Associazione “Le Colonne”



Nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, l’Associazione”Le Colonne”, in collaborazione con la Cattedrale di Brindisi e il Comune di Brindisi, ha organizzato due visite guidate alla scoperta della storia dei luoghi sacri della città. Lunedì 1 settembre si è tenuta la prima visita guidata con la guida Annamaria Mita. Sono state quattro le Chiese visitate e approfondite: la Cattedrale, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, la Chiesa di Santa Lucia e la Chiesa di Cristo. I partecipanti hanno potuto focalizzare tanti spunti storici interessanti sulle quattro Chiese che costituiscono un vero e proprio tesoro per la nostra città, un’opportunità culturale veramente imperdibile. La seconda visita guidata si terrà sabato 6 settembre, alle ore 9.30, alla scoperta di altre Chiese partendo dalla Cattedrale e proseguendo per la Chiesa di Santa Teresa, la Chiesa di San Paolo, la Chiesa di San Benedetto e la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Anna Consales









