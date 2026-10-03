Alla scoperta delle “Donne protagoniste della storia di Brindisi”

Nell’ambito di “Brindisi tutto l’anno- Mare, Natura e Cultura”, si è tenuta una visita guidata a cura dell’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Brindisi, dedicata alla scoperta delle Donne brindisine che sono state importanti per la nostra città. Luana Convertino, Associazione “Le Colonne”, ha incontrato i partecipanti presso la Scalinata Virgiliana. È iniziata, quindi, l’interessante narrazione riguardante la storia di Brindisi che è stata segnata da figure femminili straordinarie in ambito archeologico, sociale, politico e culturale. La storia di queste donne parte già in epoca romana con figure come l’imperatrice Annia Galeria Faustina (100-140 d.c.), moglie di Antonino Pio. La dinastia Antonina vide nello scalo Adriatico il perno dei traffici verso l’Oriente, legando il nome della sovrana a opere e luoghi simbolo della città porta d’Oriente. Sichelgaita che fu la prima donna a governare Brindisi, reggendo la signoria della città tra la fine dell’XI secolo e l’inizio del XII secolo. Nel 1090 volle la fondazione del celebre monastero di Santa Maria Veterana, poi Chiesa di San Benedetto, affidato alle Benettine. Benita Sciarra (1926-1993), storica direttrice del Museo Archeologico Ribezzo, può, sicuramente, essere considerata una pioniera dell’archeologia moderna nel Salento. La Sciarra è riuscita a trasformare il Museo cittadino in un punto di riferimento per la ricerca internazionale. Si devono proprio a lei le campagne di scavo subacqueo nelle acque di Punta del Serrone, che regalarono al mondo i celebri Bronzi. Grazia Balsamo (1887-1965), spese la vita al servizio delle fasce più fragili della popolazione e fondò istituzioni assistenziali per l’infanzia. Importante anche il suo impegno per il diritto all’istruzione pubblica nei quartieri più problematici. Queste sono soltanto alcune delle donne straordinarie che sono state, realmente, protagoniste della storia di Brindisi. Una visita guidata molto interessante seguita con attenzione e curiosità dai partecipanti. L’iniziativa rientra nel progetto di implementazione dell’Info-Point turistico, realizzato grazie alla nuova aggiudicazione del finanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia. Anna Consales