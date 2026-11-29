

Nell’ambito del programma “Brindisi tutto l’anno -Mare, Natura e Cultura”, iniziativa frutto dell’aggiudicazione di un bando regionale da parte del Comune di Brindisi, e realizzata in collaborazione con l’Associazione “Le Colonne”, si è tenuta un’interessante visita guidata gratuita sul tema:”L’ingegneria romana a Brindisi: tra via Appia e acquedotti”. Laura Santovito, Associazione “Le Colonne”, ha incontrato i partecipanti presso l’Area archeologica di San Pietro degli Schiavoni e li ha coinvolti nella tematica della visita dedicata alle grandi opere di ingegneria dell’antica Roma e al loro ruolo nello sviluppo della città di Brindisi. Dalle basolature dell’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni, portate alla luce sotto l’attuale Nuovo Teatro Verdi, fino alle monumentali camere a volte delle Vasche Limarie situate vicino a Porta Mesagne: un itinerario attraverso la Brindisi sotterranea e monumentale per raccontare come l’ingegneria romana abbia trasformato Brundisium nella porta dell’Impero verso l’Oriente, tra il tracciato strategico della Via Appia e le grandi opere idrauliche che garantirono acqua, commerci e sviluppo a una metropoli portuale in piena ascesa. Un incontro molto interessante con informazioni storiche che hanno incuriosito i presenti. Anna Consales































