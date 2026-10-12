Alla scoperta delle “Piazze di Brindisi” con l’Associazione “Le Colonne”



Nell’ambito di “Brindisi tutto l’anno- Mare, Natura e Cultura”, si è tenuta una visita guidata a cura dell’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Brindisi, dedicata alla scoperta delle piazze di Brindisi che raccontano storie e vita della città. Giuseppe Greco, Associazione “Le Colonne”, ha incontrato i partecipanti presso Piazza Cairoli, iniziando, così, l’incontro con interessanti informazioni sulla piazza che ha una fontana monumentale, che risale al 1937, molto bella: la “Fontana delle Ancore”. Il gruppo ha continuato il percorso dirigendosi verso un’altra importante piazza di Brindisi, Piazza Vittoria con la “Fontana De Torres”, del 1618. È seguita una sosta presso Piazza Mercato, nota per il suo storico Mercato Coperto caratterizzato da padiglioni in stile Liberty. Il gruppo ha proseguito il giro visitando altre storiche piazze della città e, a ogni sosta, Giuseppe ha ampliato la narrazione con informazioni storiche molto interessanti. Si conferma la validità di queste visite guidate che vogliono arricchire la conoscenza storica della nostra bella città. L’iniziativa rientra nel progetto di implementazione dell’Info-Point turistico, realizzato grazie alla nuova aggiudicazione del finanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia. Anna Consales