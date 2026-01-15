Alla scoperta di Brindisi “Città di Pace”

Giovedì 15 gennaio si è tenuta un’interessante visita guidata per riscoprire Brindisi “Città di Pace”. Una passeggiata attraverso i luoghi densi di memoria storica che sono importanti per ricordare tutte le occasioni in cui la Comunità brindisina è diventata una “Casa della Pace”. Con il prezioso aiuto delle guide dell’Associazione “Le Colonne”,con la Presidente, dott.ssa Anna Cinti, i tanti partecipanti hanno avuto la possibilità di rivivere momenti importanti che, da sempre, costituiscono un passato di cui essere orgogliosi. Si è partiti dalla Pace di Brindisi (40 a.C.) e altri eventi importanti come la stupenda accoglienza degli Albanesi( 35 anni fa), quando effettivamente i brindisini hanno dato prova di amore verso “un’invasione” di gente che fuggiva dal proprio paese. Altre vie e altre storie, tutto ha contribuito a rendere la passeggiata realmente interessante e ad approfondire il vero valore della pace. Brindisi viene definita “Città di Pace” proprio grazie al suo ruolo storico di Porto di accoglienza e incontro nel Mediterraneo, fondamentale per commercio e crociate, collegato a Roma dalla Via Appia e dalla Via Traiana. La città ha spesso ospitato eventi e iniziative legate alla pace e alla cooperazione internazionale, promosse da enti religiosi e associazioni. La città di Brindisi, nel 2009, ha ricevuto il riconoscimento del proprio porto come “Monumento testimone di una cultura di Pace”, grazie alla proposizione del locale club UNESCO, proprio per le tante storie di accoglienza di migranti e culture diverse. È intervenuto don Mimmo Roma, Parroco della Basilica Cattedrale, che ha focalizzato l’importanza di questi incontri densi di informazioni e approfondimenti. La visita si è conclusa presso la Basilica Cattedrale. Anna Consales