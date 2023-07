ALLA SCOPERTA DI TORRE GUACETO CON LE GUIDE DI THALASSIA

ALLA SCOPERTA DI TORRE GUACETO

La bellezza di Torre Guaceto raccontata dalle Guide di Thalassia:

Un’estate sospesa tra esperienza e meraviglia!



Terra e mare da raccontare a Torre Guaceto:

un calendario di appuntamenti che è una scoperta continua di luoghi ed emozioni, alla ricerca della bellezza nascosta di Guaceto, da toccare con gli occhi e con il cuore, nel luogo dell’acqua dolce.A passo lento o su due ruote, nel blu dell’Area Marina Protetta, di giorno o al calare del sole, racconteremo con passo leggero e piacevole le bellezze naturalistiche e storico-archeologiche del territorio di Gaw Sit, con attività realizzate con delicatezza e pieno rispetto delle peculiarità naturalistiche dell’Area.

Gli appuntamenti si alterneranno giorno dopo giorno per dare a ciascuno la possibilità di vivere Torre Guaceto secondo le proprie propensioni:

In E-BIKE o BICI MUSCOLARE conosceremo diversi aspetti della Riserva pedalata dopo pedalata, aspettando il tramonto o andando alla ricerca delle calette più belle dove fermarsi per un tuffo;

A PIEDI su percorsi adatti a grandi e piccini andremo alla scoperta del SEGRETI DEL MARE, o ci metteremo in cammino per un BIODIVERSITREK adatto a tutti coloro che amano camminare.

Immancabile l’appuntamento con lo SNORKELING, alla scoperta dei fondali dell’area protetta con maschera e pinne, e con gli EDU- SEALAB, laboratori gratuiti dedicati ai più piccoli per creare maggiore consapevolezza sulla necessità di proteggere l’ambiente marino.

Evento fisso dell’estate, ritornano LE VALIGIE DEI FILI INVISIBILI, passeggiata poetica tra la terra e il cielo, accompagnata da un narratore ed un astrofilo alla scoperta dei fili intessuti stretti dalla natura: un appuntamento che si ripeterà ogni mercoledì sera, dedicato a chi ha passi leggeri per percorrere strade illuminate dalle stelle.



Per tutta l’estate ci accompagneranno anche i CENTRI ESTIVI BACK TO THE NATURE, 5 giorni di avventure, mare, scoperte ed emozioni in un centro estivo speciale, dedicato ai bambini tra i 6 ed i 10 anni



Ogni giorno sarà disponibile una diversa proposta escursionistica ed esperienziale, che possa soddisfare la voglia di conoscere questo luogo magico, accompagnati dal sapiente racconto delle guide della Riserva di Torre Guaceto





Le attività sono a pagamento e con prenotazione obbligatoria.

Il calendario completo delle attività è consultabile al seguente link:

https://fareharbor.com/embeds/book/cooperativathalassia/items/?language=it-it&full-items=yes&g4=yes

o sul sito www.cooperativathalassia.it