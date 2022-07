ALLA SCOPERTA DI TORRE GUACETO

Visite Guidate ed esperienze tra la terra ed il mare nella Riserva Naturale di Torre Guaceto



A piedi o in bici, a nuoto o persi tra le stelle: una scoperta continua di luoghi ed emozioni, alla ricerca della bellezza nascosta nella meraviglia di Guaceto, da toccare con gli occhi e con il cuore, nel luogo dell’acqua dolce.

Un calendario vario e adatto a tutti con escursioni ed esperienze nella Riserva Naturale di Torre Guaceto, alla ricerca di nuove strade e antiche storie, sempre accompagnati dalle guide Ambientali Escursionistiche della Cooperativa Thalassia.

A passo lento o su due ruote, nel blu dell’Area Marina Protetta, di giorno o al calare del sole, racconteremo con passo leggero e piacevole le bellezze naturalistiche e storico-archeologiche del territorio di Gaw Sit, con attività realizzate con delicatezza e pieno rispetto delle peculiarità naturalistiche dell’Area.

Ogni giorno sarà disponibile una diversa proposta escursionistica ed esperienziale, che possa soddisfare la voglia di conoscere questo luogo magico, accompagnati dal sapiente racconto delle guide della Riserva di Torre Guaceto



Le escursioni si dividono in

ESCURSIONI IN BICICLETTA

ON BIKE e SUNSET ON BIKE Su due ruote tra Torre, stagni e…mare! Una pedalata semplice adatta a tutti coloro che amano andare in bicicletta, con pausa bagno alla Spiaggia delle conchiglie. Basta avere con se acqua, cappellino e voglia di pedalare, la bicicletta la forniamo noi!

ORARI Lunedì, mercoledi e venerdì ore 9.15 – martedì giovedì e domenica ore 16.00

https://torreguaceto.azurewebsites.net/…/DettaglioPro…/1



ESCURSIONI A PIEDI

GIRO GIRO…TORRE! Easy walk intorno al cuore di Guaceto, un cammino per grandi e piccini con visita alla Torre e alla zona umida ed alla Torre di Guaceto, per finire con un tuffo alla Spiaggia delle Conchiglie.

ORARI Martedì e sabato ore 10.00

https://torreguaceto.azurewebsites.net/…/DettaglioPro…/6



I SEGRETI DEL MARE Escursione raccontata sul mare e i suoi abitanti, dai piccoli pesci fino alle grandi tartarughe. Un cammino breve adatto anche ai più piccoli, per approfondire la conoscenza dell’Area Marina protetta e dei legami tra i vari ambienti, camminando sulla riva del mare

ORARI Lunedì e sabato ore 16.00 – Giovedì ore 10.00

https://torreguaceto.azurewebsites.net/…/DettaglioPro…/7



BIODIVERSITREK – In cammino alla scoperta di Torre Guaceto, attraversando la Riserva nella sua Bio-diversità. Adatto a chi ama camminare, il percorso diventa un racconto di piante e di uomini, animali nascosti e legami tra tutti gli elementi che contribuiscono a costruire l’enorme meraviglia di Guaceto. Durante il percorso è prevista una sosta bagno nelle calette dell’area marina protetta.

ORARI Mercoledì e venerdì ore 15.30

https://torreguaceto.azurewebsites.net/…/DettaglioPro…/3



ESCURSIONI A NUOTO

SNORKELING A nuoto alla scoperta del fondo del mare nell’area marina protetta, accompagnati dagli istruttori autorizzati che sapranno raccontare il fondo del mare con lo sguardo all’ingiù! Basta solo saper nuotare, l’attività include anche l’attrezzatura.

ORARI …Quando il mare è calmo! Whatsapp al 331 927 75 79 per inserirsi in lista

https://torreguaceto.azurewebsites.net/…/DettaglioPro…/2



ESCURSIONI NOTTURNE

LE VALIGIE DEI FILI INVISIBILI Un racconto tra scienza e poesia, dal giorno alla notte, alla ricerca dei fili invisibili che legano prati sottomarini e alberi secolari, alla scoperta dei segreti del canneto, dei granelli di sabbia e delle stelle del cielo, accompagnata da un narratore ed un astrofilo.

ORARI Mercoledì, ore 20.30

https://torreguaceto.azurewebsites.net/…/DettaglioPr…/14