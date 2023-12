ALLAGAMENTI NEL RIONE PARADISO. INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE DI FDI

Questa mattina, il gruppo consiliare di FDI ha depositato al Protocollo del Comune di Brindisi un ordine del giorno, a prima firma del consigliere Mario Borromeo, in rif.to alle pericolose condizioni nelle quali riversano, durante gli eventi alluvionali, 45 famiglie residenti nei complessi condominiali del rione Paradiso, meglio conosciuti come “Condominio 2000”.

Nonostante le diverse segnalazioni e diffide presentate dai condomini negli anni precedenti, la situazione rimane ad oggi invariata. Dal 2017 ad oggi, ad ogni evento meteorologico avverso che ha comporta copiosi rovesci , il piano interrato dei complessi viene completamente sommerso, con numerosi danni ai proprietari, oltre ai rischi alle persone che ne derivano.

Nel documento, che verrà probabilmente discusso in Consiglio Comunale nel prossimo Gennaio, si chiede, agli uffici preposti, massima priorità alla risoluzione della problematica, intervenendo con lavori di messa in sicurezza della Via Paolo Borsellino, pare causa degli allagamenti per errate valutazioni sulle pendenze.

Si pone anche particolare attenzione all’attività svolta dai VVF del Comando di Brindisi, che in situazioni emergenziali causate dagli eventi alluvionali, sono costretti a sottrarre risorse al soccorso tecnico urgente per far fronte a ricorrenti operazioni di svuotamento dei locali oggetto dell’odg.