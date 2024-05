Allarme bomba davanti alla scuola di Melissa. Ma era una valigia con indumenti…

Proprio nel giorno in cui si è svolta la commemorazione di Melissa Bassi, a dodici anni dalla sua morte, torna la tensione nei pressi della scuola Morvillo-Falcone, proprio nella via in cui Giovanni Vantaggiato fece esplodere un ordigno che costò la vita alla ragazza mesagnese. Qualcuno ha abbandonato una valigia nei pressi di un cassonetto per la raccolta di indumenti. Un passante se n’è accorto ed ha dato l’allarme. Sul posto la polizia di Stato che ha fatto transennare la zona in attesa degli artificieri. Dopo circa un’ora l’allarme è rientrato in quanto all’interno della valigia vi erano solo degli indumenti. Ma la paura è stata tanta.