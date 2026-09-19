Allarme Salmonella – Accertati i primi tre casi tra i bambini che hanno accusato sintomi

Questa volta la conferma arriva dall’Asl: tra i bambini che hanno accusato sintomi paragonabili a quelli provocati dalla Salmonellosi (e sono in totale tredici, di cui otto hanno già fatto ricorso alle cure dei sanitari del Perrino) ci sono i primi tre casi accertati. Secondo i primi elementi raccolti dovrebbe trattarsi di bambini che frequentano l’asilo nido comunale di Sant’Angelo, ma si attendono conferme ufficiali in tal senso.

Ovviamente non è il caso di generare psicosi tra i genitori che frequentano asili nido cittadini, tanto più perché il Sindaco Giuseppe Marchionna e l’Assessore Ercole Saponaro del Comune di Brindisi sta seguendo passo dopo passo gli sviluppi della situazione. Ed è evidente che se dovesse rendersi necessaria una chiusura cautelativa degli asili gli interessati saranno avvisati per tempo.

I tre bambini affetti da Salonellosi sono stati ricoverati nell’ospedale Perrino. E’ probabile che il numero aumenti, arrivando sino ad otto, visto che dei restanti cinque bimbi ricoverati sono stati effettuati i prelievi e si attende l’esito.

Va detto, in riferimento all’asilo nido comunale di Sant’Angelo, che l’Asl ha effettuato dei controlli, ma dai primi esami non sarebbero risultati problemi di carattere igienico-sanitario.