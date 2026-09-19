Allarme-Salmonella: gli asili nido restano aperti, ma chiudono le cucine. I pasti saranno forniti da un catering

Il Comune di Brindisi, d’intesa con l’Asl, ha stabilito che non c’è la necessità di chiudere gli asili nido Sant’Angelo e San Michele. I provvedimenti di chiusura riguardano, a partire da lunedì, la cucina del Sant’Angelo (che fornisce i pasti anche all’asilo nido San Michele).
La fornitura di pasti, pertanto, fino a nuove disposizioni, sarà assicurata con un servizio-catering. Lo conferma l’Assessore Ercole Saponaro che sta seguendo gli sviluppi dell’allarme scatenatosi in città dopo aver accertato la presenza dei primi casi di Salmonellosi, a quanto pare localizzati proprio tra i bambini che frequentano l’asilo nido Sant’Angelo.